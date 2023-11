– Det er et stort og kraftig lavtrykk som er sentrert nordøst for Jan Mayen som skapet det været vi har i dag, forteller vakthavende meteorolog Ola Bakke Aashamar.

Lavtrykket rammer hele Nord-Norge. Verst er det i Finnmark, men Lofoten er en god nummer to forteller han. Vesterålen er ikke like hardt rammet.

– Vinden er på sitt sterkeste nå. Det vil roe seg utover dagen, men det vil fortsatt blåse liten kuling, forteller meteorlogen.

I fjellet blåser det mye, og i natt var det sterk storm på Ånstadblåheia 31,3 i vind klokken 04.00. Kastene var på 39 meter i sekundet.

– Det blåser godt, og i tillegg er det en front med en god del nedbør. Vesterålen ligger i grenseland med sludd og regn, men det kan komme som snø.

Som følge av temperaturforandringene kan det være glatt og vanskelige kjøreforhold.

– Selv om vinden minker vil det gå mer over til bygevær og spredte snøbyger.

Farevarsel

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farsevarsel for regn og vind i Vesterålen.

– Det ventes mye regn. Snøsmelting kan øke sannsynligheten for overvann, skriver Yr.

Farsevarsel for regn gjelder for deler av Vesterålen, mest lengst sør. Farevarselet for vind hele Vesterålen.

– Dere i Vesterålen tåler været og vinden godt, så kriteriene er høye for å sende vindkastvarsel, forklarer meteorolog Aashamar.

Bildet er tatt litt før Skagen, mellom Bitterstad og Grytting. Foto: Ingrid Larsen

Roer seg utover uka

I morgen vil været bli roligere enn onsdag.

– På morgenen blir det nordvestlig frisk bris, men så vil det gå over til bris utover dagen.

Det kommer noen lette byger, og da vil nedbøren komme som snø fordi temperaturen vil gå ned i morgen.

Fredag vil lavtrykket treffe Sør-Norge. I Vesterålen får vi en nordøstlig vindretning.

– Det blir liten kuling og litt fralandsvind igjen. I området rundt Stokmarknes er det mer sjanse for sol enn ytterst på kysten, som på Andenes.