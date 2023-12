Tidligere fredag ble det klart at datasenteroperatøren Kryptovault AS, som står bak driften av datasenteret på Stokmarknes, er slått konkurs.

Carsten Lier, samfunnskontakt ved Stokmarknes Datasenter sier selskapet var kjent med Kryptovaults økonomiske problemer:

– Vi har vært kjent med at selskapet har hatt økonomiske utfordringer, så konkursen kommer ikke som noen stor overraskelse.

For tidlig å si noe om eventuelle tap

Han påpeker at Kryptovault har vært leietager ved Stokmarknes Datasenter siden i fjor sommer.

– Våre tanker går til de ansatte i Kryptovault, som nå står i fare for å miste jobbene sine. Dette vil trolig også få økonomiske konsekvenser for flere som har hatt Kryptovault som kunde.

Lier kan foreløpig ikke si noe om eventuelle tap for Stokmarknes Datasenter, men sier selskapet forholder seg til bobestyrer og den prosessen som nå starter.

Jobbet for å få inn flere operatører

– På kort sikt har dette konsekvenser for driften ved Stokmarknes Datasenter. Vi har hele tiden jobbet for å få inn flere operatører, og det har vært interesse fra flere aktører som synes Hadsel er en interessant lokasjon. Jeg er ganske trygg på at den infrastrukturen som er opparbeidet og de investeringene som er gjort i Hadsel, vil være attraktive for andre aktører å benytte i tiden fremover.

Lier forteller at han regner med det vil være kontakt med bobestyrer i konkursboet rett over helgen. Før dette kan han ikke svare på om driften skal fortsette mens bobehandlingen pågår.