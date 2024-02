VOL tok tidligere i uka kontakt med Politiets Fellestjenester for å få vite status på arbeidene med å finne nye lokaler til politiet på Sortland.

Da fikk vi beskjed om at de har gjennomført en markedsundersøkelse for å kartlegge markedet.

– Basert på denne kartleggingen vil interessenter med hensiktsmessige tilbud bli invitert med videre i en konkurranse. Etter at konkurransen er gjennomført vil PFT og politidistriktet starte evalueringen av de respektive tilbudene, skriver pressevakt Magnus Ridola i en e-post.

Der fikk vi også vite at prosjektet per nå er forsinket sammenlignet med den opprinnelige tidsplanen.

Går ikke ut med interessenter

I oktober ga politiet beskjed om at både gamle og nye interessenter hadde meldt seg på i konkurransen, men ville ikke gå inn på hvor mange det var snakk om eller hvem disse var.

Det vil de heller ikke nå.

– I denne fasen oppgir vi ikke hvor mange interessenter som har meldt seg, eller hvem dette er, da det ville kunne påvirke politiets forhandlingsposisjon, skriver Politiets Fellestjenester.

Tidligere har både Vesterålen Eiendom, Karma Gruppen AS og Iparsell AS meldt sin interesse for å levere lokaler til politiet.

På spørsmål om når man kan forvente at det blir klart hvem politiet vil gå videre med, får VOL til svar at de vil kunne gi mer informasjon om saken etter tildeling av kontrakt.

Markert i blått er et av kommunens forslag til etablering av politihus. Foto: Sortland kommune

To forslag fra kommunen

6. februar sendte kommunedirektør Rita Johnsen et brev til Politiets fellestjenester.

Der meldte hun inn to aktuelle arealer hvor det kan være mulig å etablere politihus.

Det ene er arealer i tilknytning til Norturaeiendommen, som kommunen eier og har vedtatt å rive. Her ligger det fra før brannstasjon, og kommunen har tilbudt Nordlandssykehuset arealer for ny ambulansestasjon.

Det andre aktuelle arealet er like nord for kystvaktbasen, et areal som per nå ligger under vann og i så fall må fylles. Forsvarsbygg er eier av dette arealet, og kommunen skal ha avklart med dem at det kan presenteres som en mulighet.

Til Bladet Vesterålen har Johnsen sagt at kommunen fikk utsatt frist til 10. februar til å komme med forslag, og at forslaget ved kystvaktbasen kom etter innspill fra det lokale politiet om å vurdere lokalisering med Kystvakta.

Fristen for de som var interessert i å melde inn alternativer var egentlig 18. oktober i fjor.