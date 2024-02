– Det kommer i hvertfall til å bli over fem grader jevnt fordelt over hele Vesterålen de neste dagene. Det er først på søndag man kan få større temperaturkontraster, sier vakthavende meteorolog Marek Ratajczak.

Det er et lavtrykk uten for kysten som tar med seg nedbør og vind. Selv om det er mildt i Vesterålen nå, kan det bli kjøligere i løpet av natta.

– Nedbøren kommer i litt forskjellige former. Når det blir kjøligere i natt vil den komme som sludd, om ikke snø. Det er muligheter for at man våkner til litt slaps torsdag morgen, sier han, før han legger til:

– Det er bare på natta at den litt kjølig luften kommer inn. Det blir mildere igjen på dagen.

– Ikke noe håp om skiføre

Meteorologen har dårlige spådommer for de siste dagene av vinterferien.

– Det er kanskje den vinden som er mest plagsom i løpet av de neste dagene. Også spørs det om noen kommer til å savne vinter. Det ser ut som det kommer et lengre opphold og det blir ganske mildt de neste dagene, forteller han, og legger til:

–Det er ikke noe håp om skiføre i lavlandet. Spørs om det blir noe bedre lenger opp i fjellet også.

– Betyr gjerne fint vær selv om det er mildt

Helgeværet preges i størst grad av vind. Fredag blir det ikke så mye nedbør, men til gjengjeld blir det kuling:

– Når vi går inn mot fredag er det fortsatt en del vind og sterk kuling, i hvertfall på Yttersiden. Seint på fredag begynner det å roe seg ned en del og vind og nedbør går vekk fra området, sier Ratajczak.

Selv om det blir en bedring fredag kveld vil det fortsatt ligge svake lavtrykk i havet. Det er først på søndag været vil bli fint.

– På lørdag er det ikke så sterk vind lenger og mindre nedbør, men det er fare for at det kan dryppe litt. Først på søndag begynner det å bygge seg opp et høytrykk mellom Nord-Norge og Svalbard. Da vil høytrykket sørge for vind fra østlig og sørøstlig retning. Det betyr gjerne fint vær selv om det fortsatt er ganske mildt, sier meteorologen.

– Når man får en høytrykksituasjon kan man få litt temperaturforskjeller mellom ytterst langs kysten og lenger inn i landet. Det kan hende enkelte får litt minusgrader på natta i hvertfall, fortsetter han.