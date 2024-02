– Det er av enorm betydning å opprettholde tilstedeværelse under VM i skreifiske, og jeg er svært tilfreds med at vi får assistanse fra politibåtene. I tillegg til den verdifulle støtten fra kystvakten som har vært en fast ressurs under tidligere mesterskap, sier politistasjonssjef Geir Iversen.

To politibåter vil sette kursen mot Svolvær i perioden 14.–16. mars. En av disse båtene kommer fra Sandnessjøen og besøkte Vågan i juni 2023. Den andre båten vil ankomme fra Bodø.

– I løpet av torsdagen vil en båt være operativ, mens vi vil ha to båter tilgjengelig på fredag og lørdag. Vi planlegger å være til stede både før og etter konkurransene for å utføre forebyggende arbeid, gjennomføre kontroller, observere adferd og gi råd, forklarer Iversen.

Han understreker at politiets innsats vil være regulert av lovverket, og ikke være basert på konkurransereglene til mesterskapet.

Foto: Dina Svendal Kleiven

Flere kontroller

Politiet har tidligere ønsket å ha politibåter operativt på havet under Vm-helga, men dette har vært vanskelig å realisere.

– Det har vært utfordringer knyttet til tilgangen på båter, men nå har Nordland politidistrikt styrket flåten med flere båter, noe som er svært positivt. I tillegg har økonomiske hensyn spilt en rolle.

I tidligere år har politiet fått verdifull støtte fra kystvakten.

– De har bidratt med båt og mannskap om bord, hvor vi har gjennomført kontroller med deres assistanse. Dette samarbeidet vil fortsette i år, men nå vil vi også ha tilgang til politibåtene.

– Det vil bli gjennomført betydelig flere kontroller i år enn tidligere, med fokus på sikkerhet og adferd på sjøen. Det er godt at vi kan være mer synlig under mesterskapet, enn det vi har vært før, avslutter Iversen.