Bygger ultramoderne leiligheter i Lødingen

Lødingen

– Likevel har boligmassen rimelig god standard og bærer preg av godt vedlikehold. I kommunen oppfattes det som relativt lett å omsette boliger til akseptable priser, sier daglig leder i Ja Hus AS, Jim Nygård i en pressemelding.

Nå skal det bygges det seks leiligheter på Loshaugen som blir moderne og funksjonelle.

Utbygger håper at de som ønsker seg noe mindre og lettstelt, benytter anledningen til å bytte til en av de nye boligene. Tre av de seks leilighetene planlegges med tilbud om husbank finansiering.

Er det økende behov for leiligheter finnes det mange fine tomter i kommunen som kan bebygges med leiligheter senere, står det å lese i pressemeldingen.

Videre påpekes det i pressemeldingen at eldre med voksne barn eller andre som av ulike grunner ikke har bruk for enebolig har, få alternativer, og at det tilsvarende bygges få boliger som forbruker lite energi som ivaretar dagens krav til dagslys, inneklima og praktiske løsninger.

Rådgiver for prosjektet er Glenn Kolberg i Arkitektfirmaet PDS Protek som har tegnet flere moderne boliger for utbygger Ja Hus AS i Harstad.