Rudi fra Lødingen lyktes ikke med å komme i sentralstyret

Lødingen

Rundt midten av mars kom valgkomiteen i Fremskrittspartiets Ungdom (Fpu) med en innstilling for hvem de mente burde sitte i sentralstyret. I etterkant har andre mulige kandidater muligheter til å fremme sitt kandidatur og melde interesse i forkant av landsmøtet, gjennom et benkeforslag.

Et benkeforslag betyr at man foreslår seg selv i stedet for en av kandidatene valgkomiteen har gått inn for. Rudi Helmersen fra Lødingen fremmet et slikt forslag, men lyktes ikke med å bli valgt. Han bedyrer likevel at han ikke er skuffa.

– Jeg lever helt greit med resultatet, sier han. Helmersen syns landsmøtet for øvrig har vært godt. Han var en av fem delegater fra Nordland på landsmøtet.

Helmersen ble i november i fjor gjenvalgt til formann i Nordland Fpu, og er dermed fylkesleder for ungdomsorganisasjonen på femte året.