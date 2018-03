Øksnes Entreprenør vant prestisjetung pris

Øksnes

– Ifølge organiasjonen selv, er dette en av de gjeveste prisene et firma kan motta. Det er vanskelig å vite hva dette betyr for oss på sikt. Men vi håper og tror at de ansatte og de som har skapt bedriften, føler stolthet over det vi har gjør og har gjort. Øksnes Entreprenør har holdt på i 22 år, der det har blitt lagt stein for stein. Vi er ydmyke og må ha gjort noe rett, sier administrerende direktør i Øksnes Entreprenør A/S, Stian Reinholdtsen til VOL.

25 millioner Euro

European Business Award blir delt ut hvert år, i ulike kategorier. Prisvinnerne har de til felles at de er en innovativ og fremmadstormende bedrift som promoterer suksess, innovasjon og etikk i det europeiske næringslivet. Øksnes Entreprenør konkurrerte i klassen for bedrifter som har mellom null og 25 millioner euro (215 millioner kroner) i årlig omsetning.

– De ser ikke bare på økonomi, men bærekraft, etikk, lønnsomhet og kvalitet, understreker Reinholdtsen.

Måtte være til stede

Selv om det var en overraskelse at øksnesbedriften vant prisen, hadde Reinholdtsen og de øvrige i ledelsen enn viss anelse om at noe var i gjære.

– Vi har fått beskjed tidligere om at vi var en bedrift de følgte med på. Så kom plutselig invitasjonen til kåringen i Stockholm. De sa at det var viktig at vi var til stede. Og så går vi hen og vinner prisen. De var jo en overraskelse med tanke på at vi ikke har lagt ned en ekstra innsats for å vinne, sier han, og legger til at det var økonomisjef Øystein Knudsen som var i Stockholm og mottok prisen.

Får publisitet

Ifølge Reinholdtsen kan prisen vise seg å ha en god effekt for Øksnes Entreprenør innenfor næringen.

– Det gir oss en publisitet i bransjen som eksterne aktører legger merke til. Det har nok en del å si innenfor det norske markedet, understreker Reinholdtsen.

Kan bli europamester

I slutten av mai kan det sågar bli enda flere priser for Øksnes Entrenprenør. Da er det nemlig en ny kåring på gang, som finner sted i Warzawa i Polen.

– Det blir et slags europemesterskap der vi konkurrerer med flere europeiske bedrifter. Vi skal uansett ned for å bli intervjuet i forbindelse med den nasjonale kåringen. Vi har ingen forhåpninger om å vinne flere priser, slår Stian Reinholdtsen fast.