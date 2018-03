«Gunnar K» døpes 14. april

Øksnes

Fartøyet er designet og utviklet av Naval Consult i Måløy, mens skroget er bygget i Polen. Nå er båten hos Larsnes Mek Verksted på Sunnmøre for ferdiggjøring. Deretter skal båten til Melbu for å få montert fabrikken om bord.

– Å bygge båt er som å bygge hus. Vi har hatt våre utfordringer. Noe er tenkt under prosessen, annet ikke. Det har blitt gjort forandringer underveis, som igjen har gått ut over andre ting, men alt i alt har det gått greit og vi er fornøyde med hvordan ting har blitt, sier reder Rolf Guttorm Kristoffersen til Øksnesavisa.

Not og snurrevad

Larsnes Mek Verksted skriver på sine nettsider at nye «Gunnar K» blir 38,65 meter lang og 9,25 meter bred og blir rigget for not og snurrevad. Båten får lugarplass for 10 personer.

Den har seks tanker for lagring av fisk om bord, der fem av tankene er klargjort for levende fisk. Den totale lastekapasiteten er 420 kubikkmeter.