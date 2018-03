– Det er nå vi skal løfte fram potensialet

Øksnes

Det var med de ordene Hilde Hansen ønsket representanter fra reiselivsnæringa og andre interesserte velkommen til workshop i Øksnes rådhus.

I løpet av møtet blir masterplan, den overordna reiselivsstrategien for både Vesterålen, og de spesielle satsingsområdene i Øksnes presentert.

Spennende prosess

I arrangementskomiteen har Ssemjon Gerlitz vært sammen med næringskonsulent Inge Dag Røkenes. Til stede er også Tommy Nilsen fra næringsavdelinga til Nordland fylkeskommune og Ingrid Sæthre fra Mimir.

–Jeg er utrolig glad for at det kom så mye folk, det er et utrolig spennende prosjekt vi skal i hang med nå, sier reiselivssjef i Vesterålen, Astrid Berthinussen.

– Øksnes i Vesterålen er et utrolig spennende område, ikke bare for reiseliv men generelt. Vi er veldig spent på denne prosessen, potensialet er det vi skal løfte frem og jeg gleder meg virkelig. Dette er noe vi har ønsket lenge å se på disse områdene og hva vi kan gjøre, sier hun.

Bård Jervan kan mye om reiseliv og hva som skal til for at de ulike turistene skal bli fornøyd med besøket, Han presenterte prosessen rundt Masterplan Vesterålen, som er en felles reiselivsstrategi for Vesterålen.

– Jeg har jobba med reiselivsstrategier før og var med på å lage den første reiselivsstrategien Vesterålen hadde, jeg tror det var i 1989, sier han.

Det som vokser sterkest internasjonalt

Målet med en felles strategi er å finne de tiltakene som gjør reiselivet i Vesterålen sterkere, mer lønnsomt og ikke minst mer helårig.

– Vi har jobba med noen satsingsområder her vi må få i gang og utvikle reiselivet videre, og det er det vi skal diskutere i dag. Vi er i en situasjon der vi opplever at det å koble natur, kultur og aktive opplevelser er noe av det som vokser mest internasjonalt, sier Jervan.

Han inviterte til å diskutere å se på fiskeværene i Øksnes på samme måte som man ser på Cinque Terra i Italia, en helhetlig turistisk opplevelse.

– Dette er et av satsingsområdene som vi har identifisert, men dette er ikke noe som kommer til å gjøre seg selv, derfor skal vi by opp til dans. Vi ser på dette som en måte forsterke reiselivet på, sier han.

Vandrerparadiset Vesterålen

Ett av satsingsområdene man ønsker å ta tak i, er de nesten 150 merkede vandrerrutene som finnes i Vesterålen i dag.

– Disse finnes og vi kan bygge mer turisttrafikk rundt de. Selv om disse er laget for lokalbefolkningen så ser vi at det er noe som vokser raskt internasjonalt, vandring og vandringsturisme. Vi har et fantastisk utgangspunkt, sier Jervan.

– I nordnorsk perspektiv er det ingen som har blitt vandrerparadis, et «hikers paradise». Dette er noe vi skal ta tak i, sier Jervan.

Hval og hvalsafari og dyreliv generelt, det å møte fugler og dyr som finnes i havet er også noe som er lett tilgjengelig fra Vesterålen, og et mulighetsområde som henger sammen med resten.

Satsingsområde i hver kommune

– Vi har ønsket å ta tak i en satsing i hver kommune. Det vi er samla for i dag er å se om satsinga på fem fiskevær kan være et utgangspunkt for å utvikle Øksnes som plass i hele regionen, sier Jervan, og viser til et utviklingsarbeid rundt en slik destinasjon på samme viset som Stokmarknes har utviklet seg som hurtigrutens fødested, og hvalen på Andenes.

Arbeidet startet før jul og det er et puslespill der mange brikker skal på plass.

– Det er viktig at vi tar den tida det trengs for å gjøre et ordentlig arbeid, å starte en prosess i hver av kommunene er en del av det man ønsker å få til. Dette er en prosess som involverer mange, sier han.

Den irske vestkysten er en røff atlanterhavskyst, og der har de jobbet med mye av de samme forutsetningene som finnes i vår region.

– Vi skal se hva vi kan lære av dem, det er viktig å dra lærdom fra andre også for å få et godt resultat, sier han.

Bærekraft-merket

Jerven peker på at i framtida er reiselivet nødt til å være bærekraftig. Og at dette er noe også turistene er opptatt av.

– Natur og belastning på natur er en del av bærekrafts-begrepet. Det andre er knyttet til dere som lokalsamfunn, at turismen lar seg forene med at det skal være gode steder å bo og vokse opp og at man ivaretar stedene. Også at man klarer å gjøre dette bærekraftig økonomisk er viktig at man klarer å utvikle en lønnsom turisme som bidrar til sysselsetting og å skape arbeidsplasser, sier Jervan.

Innovasjon Norge har et bærekraftmerke som de deler ut til destinasjoner.

– Det er et mål for Vesterålen at vi skal bli godkjent som bærekraftig destinasjon. Dette arbeidet er organisert som en egen aktivitet, der Egga Utvikling Fiskeriparken har prosjektledelsen, sier Jervan.