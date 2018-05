– Industrien på Myre har behov for mye vann

Øksnes

Øksnes Næringslivsforening (ØNF) har sendt inn en høringsuttalelse til hovedplan for vann og avløp i Øksnes. Hovedplan for vann og avløp skal rulleres 2018-2025, og kommunen har fått inn flere innspill.

Avgjørende for fortsatt vekst

Næringslivsforeninga er opptatt av leveringssikkerheten, særlig til fiskeindustrien.

– Seneste år har det heftet usikkerhet knyttet til kommunen mulighet til å levere tilstrekkelig vann og ha nødvendig avløpskapasitet, skriver ØNF som ønsker velkommen kommunens arbeid med å rullere vann og avløpsplanen.

– Industrien på Myre har behov for store mengder vann. Leveringssikkerhet er avgjørende for fortsatt vekst og utvikling, skriver leder i ØNF, Tove J. Hansen i ei pressemelding.

Høringsuttalelsen legger vekt på forhold som er knyttet til bedriftenes interesser.

– Planen tilkjennegir ambisjon om å ta igjen mange års etterslep i investering i vann og avløp. Det er i tillegg vedtatt endring i beregning av avløpsavgift og innføring av eiendomsskatt for bedriftene. Som til sammen gir dramatisk kostnadsøkning kommende år.

Økning i avgifter

ØNF peker på at det er en stor økning i avgifter og eiendomsskatt for bedriftene.

– ØNF foreslår i høringsuttalelsen at det stilles krav til en grundig og konkret gjennomgang av konsekvensene for bedriftene etter endringer i avgiftsgrunnlaget og av gebyrer i planperioden. Hvor det foretas en helhetlig oppstilling over de samlede årlige kostnader for bedriftene ut fra foreslåtte endringer og investeringer, skriver ØNF.

Videre bes det utarbeidet konsekvensutredning for planens økonomiske virkning på småbedriftene og handelsbedriftene i Øksnes.

– Planen må gjøres bærekraftig ved å legge opp til en kostnadsutvikling som «Fremmer varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle». Den kostnadsvekst som det legger opp til, kan setter bedrifter og arbeidsplasser i fare og er ikke forenelig med mål for bærekraft.

Økt utnyttelse av vannkilder

ØNF gir støtte til økt utnyttelse av eksisterende vannkilder.

– Planen må ta høyde for en prosess som fører fram til samarbeid om utnyttelse og bruk av Øvre Hollavann. Kilden har vann av naturlig god kvalitet og har betydelige vannreserver.

I tillegg til leveringssikkerhet for vann og avløp, er ØNF opptatt av at det gjøres nøkterne investeringer.

– I planen foreslås anskaffet anleggsmaskin for flere millioner kroner. Det er ikke forsvarlig å bygge opp kommunal maskinkapasitet i konkurranse med det private næringsliv. All erfaring tilsier at kommunen ikke er rigget for slik virksomhet. Kjøp av multimaskin for anleggsdrift foreslås tatt ut av vann og avløpsplan, skriver ØNF.

Ber om nye beregninger

Også Staven Grus AS har send innspill til planen der det pekes på behovet for vann i Staven, når området reguleres.

– Det er en kvalifisert gjetning, men er basert på sammenliknbare næringsområder i Norge i dag, skriver Staven Grus, som anslår et behov for 100.000 kubikk vann i 2020 og 150.000 kubikk vann i 2037.

– Ut fra disse opplysningene ber vi Øksnes kommune gjøre nye beregninger og vurderinger av tiltak i hovedplanen og i fremtidige handingsplaner.

Oppdemming av Stavdalen

Blant konkrete innspill til planen slik den er i dag, har Staven Grus AS flere:

– Det bør vurderes oppdemning om av Stavdalen, og fornyelse og oppgradering av anlegg og rørlinje fra Stavdalen er nok til å dekke fremtidige behov i Staven? Og dermed unngå å bruke Alsvågvannet som direkte vannkilde.

Staven Grus mener forslaget om Alsvågvannet som reservekilde er interessant, med tanke på fremtidig sikkerhet for både private og næringsliv i Øksnes, og mener det bør utredes.

Det pekes på at hovedplanen for vann og avløp vil bli viktig for den videre prosessen i Staven, og bør være fremtidsrettet, positiv og samtidig realistisk.

– Må ikke undervurderes

– Det er avgjørende at planen ikke skaper unødvendige begrensninger eller usikkerhet ovenfor fremtidig etablering og utvikling i Staven, skrives det og man peker på at utviklingen i Staven er et felles løft både for Øksnes og Vesterålen.

– Et økt vannbehov i Staven allerede fra 2019 må ikke undervurderes, skriver bedriften som ber om at det skal tas høyde for de behovene som vil komme i området i framtiden.

Også fremtidig utbygging av avløp og renseanlegg må ses i sammenheng med reguleringsplan i Staven.

– Det vil i den forbindelse også være en klar fordel å se all infratstrurktur under ett i forhold til Staven, både når det gjelder strøm, fiber, vann og avløp. Det kan være gode gevinster på å samkjøre dette så godt som mulig i fremtiden, skriver Staven Grus.