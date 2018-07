Hunden Virre settes inn i søket i dag

Øksnes

To likhunder fra Sverige ankom onsdag: Virre (avbildet) og schæferen Yngve. Politiet har håp om at de kan bidra til å finne antatt omkomne Truls Johansen.

– Dette er litt en siste ressurs for oss, når vi har prøvd det meste annet. Vi regner med å få ha hundene i det minste ut uka, til vi har fått søkt i hele området vi ønsker å søke, sier innsatsleder Jørn Karlsen.

Søkene med hund vil begynne alt onsdag kveld, og så holder de på utover natta. Deretter vil de gjenopptas torsdag. Onsdag er det gode søkeforhold, men det vil likevel være utfordrende å søke.

Savnet en måned

Det er nå over en måned siden Truls Johansen forsvant. Politiet gir likevel ikke opp å finne ham, fastholder Karlsen.

– Vi leter så lenge vi mener søkene har en funksjon. Vi vil ikke søke bare for å søke. Den dagen vi ikke har flere konkrete steder å lete, går vi over i en overvåkningsfase, der vi kan gå ut i søk i spesielle tilfeller. Så kan det selvsagt dukke opp nye opplysninger som gjør at vi må endre søkeområdet, sier innsatslederen. Han mener det er viktig for alle parter at Johansen blir funnet.

– Og søkene tar fremdeles utgangspunkt i at dere tror han sannsynligvis er å finne ute på sjøen?

– Ja.

For hundenes del, er det ikke nødvendigvis noen ulempe at Johansen har vært savnet så lenge.

– For dem er det best om det har gått minst to uker. Dersom en person er død, begynner jo kroppen etterhvert å råtne. Da blir lukta sterkere. Det øker sjansen for at hundene kan finne dem, forklarer hundefører og politiinspektør Christer Lindvall fra gøteborgpolitiet.

Ferdig med strandsøk

De siste dagene har politiet og store mannskaper gjennomført strandsøk langs hele søkeområdet - på Skogsøya, Sommerøy, Reinøya, og langs stranda ved Smines. De anser seg nå som ferdige med strandsøkene, ifølge Karlsen.

– Vi gjør havsøk med flere typer ressurser. Siden fredag har vi hatt en båt med sonar ute, den holder fortsatt på med å skanne havbunnen. Den vil også bistå hvis hundene markerer, sier Karlsen.

De svenske likhundene skal kunne ense lukt på flere hundre meters avstand, og det gir håp om at de faktisk kan finne Truls Johansen. Men forholdene er vanskelige.

– Jo dypere det er, jo vanskeligere blir det. Dessuten kan luktmolekyler føres med strømmen, langt avgårde. Det er et stort område, med store dybder, sier Jørn Karlsen.

Lindvall erkjenner at det kan bli tøft, men han er forsiktig optimist.

– Vi har alltid tro på at vi skal finne noe. Det er vanskelige forutsetninger, men vi må tro på at det går, sier han.

Ny i gamet

De to hundene som skal søke er cocker spanielen Virre og schæferen Yngve. Virre er en nyutdanna likhund, han har bare vært i aktiv tjeneste i et år. Han har deltatt i søk, men ikke funnet noen levninger etter mennesker ennå, forklarer Lindvall.

Den andre hunden, Yngve, er mer erfaren, og har virket som likhund i sju år.

Sverige har i alt åtte hunder med kompetanse etter å søke lik både til sjøs og på land. Noen av disse hundene bidro til å finne Kim Wall. Og det er jevnlige søk. I Lindvalls region har de nå to pågående søk, forteller han.

– Det er to mistenke selvmord. Det ene på sjøen og den andre i en ås. Der bruker vi hunder for å forsøke å finne dem, sier han.

Hundene fraktes ut én og én i en gummibåt, der de ligger fritt på platået i baugen. Hvis de markerer, vil det gjøres nærmere søk i dette området, blant annet med sonar.

