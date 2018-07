– Vi anker fengslingskjennelsen

Øksnes

Det bekrefter mannen forsvar, advokat John-Petter Karlsen.

Vartektsfengslet i ytterligere fire uker Mannen som er siktet etter at Truls Johansen forsvant natt til 15. juni, er varetektsfengslet i ytterligere fire uker.

– Det ankes fordi man bestrider avgjørelsen om at det foreligger skjellig grunn til mistanke. Man mener også at det ikke foreligger fare for bevisforspillelse, skriver Karlsen i en melding til VOL.

Hans klient ble fremstilt for varetekstfengsling 22. juni sammen med to andre menn, en 27- og en 38-åring, som er siktet for å ha forlatt en person i hjelpeløs tilstand. Alle tre ble da varetektstengslet. De to sistnevnte er senere sluppet fri, og i går ble det kjent at 35-åringen ble vartekstfengslet i ytterligere fire uker.

Denne kjennelsen må Hålogaland lagmannsrett ta stilling til etter anke.