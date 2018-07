Folkehav fulgte Monsen fra Nyksund

Øksnes

Bengt Stian Nilsen i Vesterålen turlag var på plass tirsdag kveld, da teltleiren ble slått opp utenfor Nyksund. Onsdag var han ved startområdet der et folkehav var klare til vandring.

Vanskelig å anslå

– Det er litt vanskelig å anslå hvor mange som legger ut på tur, men jeg tipper at det var over 250 her, kanskje mellom 300 og 350. Men samtidig vet vi at der er mange som har gått opp på Skåtofta og noen går også opp fra Stø og Klo. Dermed er det å estimere det totale antallet ikke helt enkelt, sier Bengt Stian Nilsen i Vesterålen Turlag.

Han legger til at når man får tallene fra bussene som er satt opp til transport, vil man ha mer oversikt over det totale antallet.

– Det ser også ut til at skodda letter mer og mer, og at det lysner opp. Da blir det helt perfekte forhold, sier Nilsen, som medgir at han gjerne skulle gått turen selv.

– I dag skal jeg kjøre en del transport, men i morgen får jeg delta på turen, sier Nilsen.

Frisk havluft og fin temperatur

Med seg på tur har Lars Monsen turkamerat Else Kåss Furuseth og fra Nyksund gikk programleder Jenny Skavland, mens programleder Morten Giæver skal gå turene senere i uka.

Noe av det Monsen merket seg med overgangen fra Jotunheimen til Vesterålen er den friske herlige havlufta, og nærheten til havet.

– Det er egentlig fin temperatur, det er godt når man skal gå at det er litt kjøligere, sier Monsen.

Han skjemtet med programlederne før folkehavet la ut på tur, da han ble spurt om det var såpass overskyet at han ikke skulle smøre leppene sine før de la ut vei. De hadde nemlig fått litt juling i løpet av Jorunheimen, og blitt solbrente.

– Nehei, dette her er ikke noe Beverly Hills, ei sprukken leppe det får vi tåle, sier Monsen, som legger til at den dessuten er i ferd med å heles.

Tur klarner hodet

Jenny Skavland sier hun gleder seg til å gå Dronningruta.

– Jeg har ikke fått gått så mye de siste årene, men jeg er veldig glad i å gå på tur. Jeg føler at det er noe som klarner hodet, sier Skavland.

Det ble også spøkt med Morten Giæver, om at han overlot de tøffere turene til sin makker, og skal ta seg av turene senere i uka, iført flipflops og staver.

– Jeg skal gå ned til Nyksund og få meg ei pils, deklamerte Giværer til latter fra publikum.

– Nordlendinger er herlige

Jenny Skavland trives særdeles godt i nord.

– Jeg føler at jeg kommer litt hjem her og jeg er veldig glad i nordlendinger, i humoren deres og i sjargongen. På Østlandet føler jeg noen ganger at jeg må holde litt igjen, men her er det bare å la det flyte. Her er det bare å gønne på føler jeg, ler hun, som bad makkeren Martin Giæver sørge for å samle inn noen vitser av det saftige slaget fra Nyksund.

Monsen er enig med Skavland.

– Nordlendinger er en herlig gjeng, det er flotte folk!