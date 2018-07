Vannsport, bryggedans og konsert med Trine Rein

Øksnes

Fra fredag legges det opp til et fartsfylt arrangement på Myre. Havnedagan forflytter seg fra Nyksund til kommunesenteret, hvor det er lagt opp til et fartsfylt arrangement.

– Det blir vannsport i to dager. I tillegg skal vi rigge opp på kaia med boder og det blir grilling og mye som skjer, sier Freddy Andreassen, som er ansvarlig for vannsportaktivitetene.

Han startet med utleie av vannscooter og rib-kjøring som en bi-gjesjeft.

– Det viste seg fort at det vokste seg større enn det. Turistene er kommet for alvor til Øksnes, og det er artig. Vi skal ha en masse aktiviteter i havna under Havnedagan, sier Andreassen.

Bryggedans og konsert

– Morild har en tradisjon hvert år med å ha bryggedans nede i Myre havn. I år har Havnedagan slått seg i lag med Morild og kjører bryggedans sammen med dem, sier Henriette Gjebrea, som sitter i komiteen for Havnedagan.

Bryggedansen blir nedenfor Myre Fryseterminal.

– Der blir det satt opp både scene, telt og bar i området. Området blir åpent fra fredag ettermiddag og Trine Rein spiller konsert lørdag kveld på Myre, sier Gjebrea.

– Vi har også et 90-talls band som spiller som heter La Cream. I tilegg til det har vi en lokal populær DJ som skal spille mellom konsertene, som heter DJ Eivind, sier hun.

– Det blir aktivteter på området med vannsportdag, og for barna blir det sukkerspinn og hoppeslott både fredag og lørdag, sier hun.

All aktiviteten skjer i områdene i indre havn på Myre.

– Dette blir veldig spennende. Det er meldt knallfint vær, slik at det er perfekte forhold for bryggedans, sier Gjebrea.