Ragni ble kåret til vårsesongens beste spiller

Øksnes

Nylig mottok 23-åringen WAC Presason Player of The Year Award, for innsatsen på kvinnelaget til University of Texas Rio Grande Valley, i serien som heter Western Athletic Conference. Preseason i denne sammenhengen, vil si den delen av sesongen som gikk fra januar til sommeren.

Knudsen har sågar markert seg i historisk sammenheng også, og er allerede på åttende plass i universitetets historie når det gjelder antall poengivende smasher. I tillegg er hun en av bare to spillere som har oppnådd over 400 poenggivende smasher, inkludert 421 i 2017 og 471 i 2016.

Mor til Ragni, Hanne Steen Knudsen, forteller til VOL at nivået på collegevolleyballen i USA, er høyt.

– Det er mange gode spillere der, og nivået er nok generelt høyere enn i Norge, sier hun til VOL.

– Å vinne denne prisen er en stor ære for henne, slår hun fast.