- Vi gjorde et godt lagspill

Øksnes

- Jeg synes vi fikk til mye, sier spiller Ragni Steen Knudsen fra til VOL.

- Har enda sjanse til kvalifisering

Hun ble kåret til kampens toppscorer med 15 poeng.

Landslaget spiller om VM-kvalifisering. Til tross for at det bare er førsteplassen som går direkte videre, mens andreplassen må spille om å komme seg til VM, er Knudsen positiv.

Ragni ble kåret til vårsesongens beste spiller Volleyballspiller Ragni Steen Knudsen fra Øksnes, har spilt collegevolleyball i USA i flere år, og gjør seg stadig bemerket.

- Jeg synes vi gjorde et veldig godt lagspill og har enda sjans til å komme videre, sier Knudsen.

- Det er jobben deres å spille

Lørdagens kamp mot Hellas ble tøff. Nordmennene tapte første sett med 20-25, andre sett med 19-25 og tredje sett med 16-25.

Konkurrenten var hard og landlagsspilleren virker ikke overrasket over at de ikke vant.

- Det er jo jobben demmes å spille. Vi er jo et ungt lag, sier hun.

Til tross for at det Norske landslaget ikke er like store konkurrenter som dem de selv har møtt til nå, mener øksnesjenta at det vil endre seg.

- Det kommer seg nok etter hvert når vi får spilt litt mer.

Marianne Steen Knudsen setter pris på landslagssamling på hjemstedet: – Det gir ekstra energi Marianne Steen Knudsen synes det er ekstra stas å være på landslagssamling hjemme på Myre, sammen med fire sambygdinger.

Neste kamp for landslaget i volleyball er kommende onsdag 22. august.

Da skal de spille borte mot Montenegro, før de skal møte samme lag hjemme lørdag 25. august.