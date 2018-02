Sortlandsrussen håper å overgå fjoråret

Sortland

Det er blitt en tradisjon at russen samler inn penger til gode formål. De siste årene har russen i Sortland samla inn penger til Kretforeninga, og i år er intet unntak. I fjor satte de ny innsamlingsrekord med over 200.000 kroner. Det er et hårete mål å slå dette, ifølge en av aksjonslederne, Amalie Mosling.

– Vi håper selvsagt at vi slår fjoråret, men vi samla jo inn veldig masse i fjor, da. Vi skal gjøre vårt beste, lover Mosling.

8. mars er aksjonsdatoen da russen skal gå rundt med bøsser til inntekt for kreftsaka. Om man ikke har kontanter, kan man også betale med Vipps. I tillegg til å gå i Sortland, håper Mosling at russ ved skolen som er hjemmehørende i Myre eller Bø vil gå med bøsser der.

Kan betale allerede nå

Selv om aksjonsdagen er i mars, kan man betale allerede nå. Via Kreftforeningens nettsider har de iverksatt en digital innsamlingsaksjon. Målet er å samle inn 80.000.

– Det er bare den digitale innsamlinga som har 80.000 som mål. Så er det selve aksjonsdagen der vi samler inn med bøsse, der håper vi å få inn mer, sier Mosling.

Hittil har den digitale aksjonen samla inn 2470 kroner. Innsamlinga går fram til 16. mars. På aksjonens nettsider får russen mye skryt: «Stå på for ei viktig sak som betyr mye for mange mennesker. Lykke til!», skriver Anita White Olsen. «Fantastisk flott initiativ av flott ungdom,» skriver Tom Pettersen.

Russen samlet inn nesten 400.000 kroner: – Tidenes Krafttak mot kreft i Vesterålen Russen i Vesterålen har de siste ukene samlet inn nærmere 400.000 kroner til Krafttak mot Kreft. Sortland-elevene er kåret til fylkets mest engasjerte for sin innsats.

– Viktig å bidra

De har ikke noe tall foreløpig på antallet russ som vil være med, men mange ønsker å gå. Flere i årets russekull gikk også TV-aksjonen i høst.

– Ja, det er viktig for oss å hjelpe til, sier Mosling.

– Russen har jo også gjerne litt dårlig rykte. Er det for å motbevise dette at dere ønsker å samle inn penger?

– Det er noen som ser litt dårlig på russen, men det er ikke bare derfor vi gjør det. Vi vil hjelpe til med det vi kan, sier Mosling. I tillegg til bøssebæring, vil russen også henvende seg til bedrifter og be om bidrag.

Russen i Andøy og Hadsel skal også være med på det såkalte «krafttak mot kreft», med aksjonsdato 8. mars.

Forskning på senskader

Russ over hele landet er med på aksjonen, i regi av Kreftforeningen. I årets Krafttak mot kreft-aksjon går pengene til forskning for at færre skal få senskader og at flere skal få et godt liv etter kreftsykdommen, forklarer generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel.

– Over en kvart million nordmenn lever med eller etter kreft, men å overleve er ikke det samme som å leve. Minst 1 av 3 lever med senskader av varierende grad. Vi vet at mer forskning vil føre til at færre får langvarige skader av behandlingen. Derfor er årets aksjon og formål så viktig, sier Ryel i en pressemelding.

Nesten 33.000 mennesker får kreft i Norge hvert år, og er en av de alvorligste sykdommene vi har som flest er berørt av.