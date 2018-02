Øystein Bjørstad Lindbeck vant Spellemann

Sortland

Øystein Bjørstad Lindbeck fra Sortland ble søndag ettermiddag stemt frem til å vinne den ferske publikumsprisen «Årets Takk!» under Spellemannsprisen i Oslo Konserthus.

Øystein Bjørstad Lindbeck nominert til Spellemann Øystein Bjørstad Lindbeck (34) fra Sortland er nominert til «Årets takk» under Spellemannsprisen som går av stabelen 25. februar.

Sammen med Lørdagsgodt på Mono, Lars Hauge og Bergen Kulturskole var Bjørstad Lindbeck nominert og ble altså stemt frem i dette gode selskapet.

Fra scena takket han mange da han fikk det synlige beviset på at han hadde vunnet prisen:

– Det er dette som er årets takk, men jeg har noen ekstra takk. Jeg vil takke hele musikkmiljøet i Vesterålen og Sortland og så vil jeg takke alle som har stemt på meg, sa Bjørstad Lindbeck fra scena hvor han også takket Eilef Finseth som hadde nominert han til prisen.

Aller sist takket han kona Marianne M. Hansen.

– Jeg vil takke kona mi Marianne. Hun har gitt av sin tid, slik at jeg kan gi av min tid til andre, sa han.

I tilegg til en innrammet takk, får Bjørstad Lindbeck også 100.000 kroner øremerket videre musikalsk arbeid.

– Overrasket

På telefonen fra Oslo sier Bjørstad Lindbeck han er særs overrasket:

– Nå er jeg ganske glad og overrasket og forsåvidt ganske happy. Dette kom veldig uventet. En har jo ingen radar på hvordan en ligger an i en slik pris som stemmes frem av folket. Det var utrolig nervepirrende å sitte i salen, sier 34-åringen.

Han har allerede avgjort hva premiepengene på 100.000 kroner skal brukes til.

– De skal gå rett til øvings og innspillingsutstyr for ungdom i Vesterålen. Så de pengene skal komme direkte til gode for ungdommen hjemme i Vesterålen.

– Skal kose oss

Bjørstad Lindbeck og kona Marianne, fikk etter prisen en pause i utdelingen. Årets Spellemann er nemlig i to deler.

– Nå blir det litt mat så skal vi få med oss del to av Spellemannsshowet. Det er utrolig fint å være på dette, mend mange artister en har et forhold til. Nå er jeg sikker på at dette blir en artig og fin kveld. Vi skal kose oss.

Gratulasjon

Sortlandsordfører, Tove Mette Bjørkmo, sender denne gratulasjonen til Bjørstad Lindbeck:

– Gratulerer så mye til Øystein Bjørstad Lindbeck med spellemannsprisen Årets takk. Jeg er svært imponert over hans innsats i musikkmiljøet. Dette var en vel fortjent pris. Jeg er kjempestolt ordfører og artig at Sortland igjen blir profilert av flotte innbyggere som gjør en ekstra innsats, skriver hun i en e-post til VOL.