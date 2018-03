Nordnorske rappere til Fæsterålen

Sortland

Eventyret starta i 2009, da Patrick «RSP» Bottolfsen fra Harstad og bodøværingen Thomas «Thomax» Nygård ble oppfordra av rapikonet Joddski til å opptre sammen. Da ble duoen RSP & Thomax født, og de to har reist land og strand rundt med rapshows siden. De har også gitt ut 4 EP-er.

Ravi kommer til Fæsterålen Mannen bak landeplager som «E-ore» og «Utadæsjælåpplevelse» skal spille på Fæsterålen lørdag 25. august.

Den mest kjente låta til den nordnorske rapduoen er «Nordaførr», hvor - ja, du gjetta riktig - deler av låter fra Halvdan Sivertsen er sampla og tatt med i sangen. Nå er de to klare for å ta med seg den, og resten av materialet sitt, til Sortland og Fæsterålen i august.

– Nytt av året er at de turnerer med band og egen mann som tar seg av det visuelle. Det blir garantert stemning, sier festivalsjef Stein Inge Pedersen i en pressemelding.

Publikum kan muligens også forvente noe nytt materiale, ettersom de to for tida er i studio og spiller inn låter. På Fæsterålen er de klare for å «laise opp stemninga», ifølge en pressemelding fra festivalen.

Trønderrockere kommer med allsang og feststemning Bli det liv? Rai, rai! – Det blir garantert god stemning og mye liv når DDE kommer til Fæsterålen i august, sier arrangøren.

Fæsterålen arrangeres på Sortland 24.-25. august 2018. Det er sluppet en del artister til festivalen allerede, mest profilert av dem er trønderbandet DDE.