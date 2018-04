Her utløser Peter et skred på Nattmålstuva

Sortland

Peter Nilsson var i påska på fjellet Nattmålstuva ved Grytting og sto på randonee-ski.

Nilsson har flere ganger vært på fjellet, og er en erfaren topptur-kjører. Han var på tur ned fra fjellet i midten av forrige uke da han utløste et skred, et såkalt skavelskred.

Skiløperen er en av administratoreren på facebook-gruppa «Alpin Fjellsport Vesterålen» og la umiddelbart etter turen ut en video av skredet for å advare andre om faren. Da spurte han også om to andre skiløpere han hadde truffet på turen, hadde kommet seg trygt ned. Det hadde de.

Nilsson sier han har opplevd skred én gang tidligere.

Nilsson forteller at han var oppmerksom på skavelen på tur opp, og derfor testet den på tur ned og forventet at den skulle løses ut i et skred. Han forteller videre at gode forebredelser på tur oppe er viktig.

– Det å tenke at skavelen kan rase ut er en god forholdsregel. Det er også viktig å ta tre gode prøver på tur opp på fjellet. Det gjorde jeg på denne turen også, forteller han.

Nilsson kommer så med tre huskeregler for de som ferdes i fjellet i disse dager:

– Kjør ned der dere går opp og ta flere skredprøver på opptur, se eter farlige skavler (ikke gå under). Hold dere unna skredterreng over 30 grader om dere ikke er 100 prosent sikker på snøen Tenk alltid på risk med skred uansett forhold, sier han.

Farenivå tre

Vær og vind har ført til at mange skavler har bygd seg opp og skredfaren er fortsatt høy i Vesterålen.

Varsom.no forteller oss at vi må unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.