Må betale 80.810 kroner i erstatning til Boreal

Sortland

Mannen sto tiltalt for straffelovens paragraf 351, som omhandler skadeverk på en gjenstand som tilhører andre. Bakgrunnen for tiltalen stammer fra en hendelse som fant sted i mai 2016.

Her ble det hevdet mannen påførte fire busser som sto parkert på Sortland skader i form av steinsprang. Skadene oppsto da han spant med bilen sin der bussene sto parkert. Han sto også tiltalt for brudd på Vegrafikklovens paragraf 31, som omhandler å ferdes hensynsfullt på veien.

Delvis skyldig

I hovedforhandlingen i Vesterålen tingrett 6. april erkjente tiltalte seg delvis skyldig.

Aktor la ned påstand om at tiltalte skulle dømmes til bot på 11.000 kroner samt erstatning til Boreal Transport med 80.810 kroner.

Tiltalte erkjente skyld i brudd på Vegtrafikkloven, men ikke skyld i brudd på Straffeloven.

I dommen ble det bragt på det rene at tiltalte førte bil på parkeringsplassen hvor bussene sto parkert. Det kommer også frem at tiltalte fremprovoserte såkalt «burning» på parkeringsplassen. Her utførte han piruetter med bilen i fire runder.

Retten anså det hevet over enhver rimelig tvil at tiltaltes handlinger på parkeringsplassen oppfylte gjerningsbeskrivelsen og at han i denne sammenheng handlet med forsett. Det ble dermed bragt på det rene at tiltalte kunne dømmes for brudd på Vegtrafikkloven.

Ikke skyldig

I tiltalen om å ha voldet skader på bussene, gikk tiltalen ut på at pigger fra dekkene på hans bil og andre gjenstander hadde ført til skader på bussene.

Retten kom frem til at tiltalte simpelthen tok sjansen på at ingen skade ville skje som resultat av «burningen». Retten mente dermed tiltalte burde frifinnes for tiltalen om brudd på Straffeloven.

Bot og erstatningspliktig

Boten for bruddet på Vegtrafikkoven ble satt til 3500 kroner. Årsaken til dette er tiden det tok før saken kom opp for retten. Den omtalte episoden skjedde i desember 2016 og først i april 2018 kom altså saken opp. Om boten ikke blir betalt, blir fengselsstraffen på 15 dager.

Selv om mannen ble frifunnet for brudd på Straffeloven, ble han likevel dømt til å betale erstatning til Boreal. Dette fordi retten så det som svært sannsynlig at handlingene hans på parkeringsplassen hadde ført til de omtalte skadene på bussene til Boreal. Han ble derfor dømt til å betale erstatningen på 80.810 kroner. Mannen måtte også betale saksomkostninger på 2000 kroner.