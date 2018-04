– Så fine forhold at jeg tok i alt for mye

Sortland

Det er 22. gangen det tradisjonsrike Langøyløpet går av stabelen, med en trimklasse for hele familien og en turklasse med konkurransedeltakere.

Det er Sortland & omegn skiklubb og SFK Ajaks som er arrangører, og det er trimklassen som legger først av gårde fra startområdet ved skibua i Vestmarka på Sortland.

Langøyløpet er et turrenn på 22 kilometer i klassisk stil og traseen går i vekslende kupert skogs og fjellterreng, fra Sortlandmarka til Kleiva, og er innom flere dalfører.

– Trivelig for alle

Underveis i løypa er det to saftstasjoner, og ved målgang på Kleiva er det rigget med både spikerbu, grilling, bålkaffe, kafe og god stemning. Deltakerne blir premiert med medaljer, og de som har gått henholdsvis 5, 10 og 15 år får blanketter.

– I fjor var et dårlig år med bare hundre deltakere, på grunn av dårlig vær og sen beslutning om å avvikle rennet, men vi har rekord fra 2013 med 440 deltakere, sier Karl Arvid Mikalsen.

I løpet av de 22. gangene Langøyrennet har vært arrangert har totalt 3820 deltatt i trimklasse og 663 i konkurranseklasse.

– Dette er et renn både for de aktive og gå raskt og de som vil gå på tur med familien. Det er tilrettelagt for alle, og veldig trivelig. Det er så fint i dag at det gjør ikke noe å være lenge ute i løypa, sier Sverre Hjelle som er i komiteen.

– Helt perfekt

I trimklassen var to blad Angell som kom først i mål, og de hadde fått drahjelp over fjellet av jamthundene Tuva og Liss.

Sønnen Sverre Angell viste seg å være raskest i oppløpet, og stupte i mål foran far Snorre Angel, som lattermild og med tilløp til triks prøvde å holde igjen med å ta tak i trekkdyrets bånd. Nummer tre i mål i trimklassen ble Willy Martinsen.

– Vi har brukt å delta hvert år. Litt løst var det i løypa, men det gjorde ingenting for det var utrolig flott å gå. Jeg benytter enhver anledning til å snørekjøre med hundene for å holde de i form hele året, ikke bare i jaktsesongen, sier Snorre Angell.

Jann Abelsen var også strålende fornøyd med rennet, han var både andpusten og blid etter målgang.

– Det var så fint at jeg tok i alt for mye. I de siste bakkene visste jeg knapt hvor armene var, humrer han.

– Det var bare fantastisk dette her, det var virkelig nydelig å gå, sier Abelsen om Langøyrennet.

– En familiefest

– Det er litt utfordringer i forhold til løypene når det er såpass mildt blir det litt opptråkket av de som går i trimklassen, slik at løperne som kommer etter får ikke så perfekte forhold som man kunne ønsket, sier rennleder Steinar Henriksen i SFK Ajaks.

– Men det er noe løperne i konkurranseklassen vet om, Langøyløpet er først og fremst være en familiefest, et renn der alle kan delta. Og vi er utrolig heldige i dag med været på vår side, det er nesten helt strålende og kunne knapt vært bedre, sier Henriksen.

Han forteller at dette er første året der arrangementskomiteen allerede mandag kunne garantere at det ble renn, på grunn av snømengdene.

– Vinteren som kom sørget for at vi har fått de beste forholdene vi kunne ønsket oss slikt sett, sier han.

Det høyeste antallet løpere som har startet i konkurranseklassen er over 50. Søndag var det 29 løpere som giret ved startstreken, blant dem var Alsvågløper Johan Nordeng.

– Jeg gleder meg til å gå dette rennet, sier han.