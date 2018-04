Nytt tilskudd til Blåbyprofilen

Blåbysmykket en umiddelbar suksess

– Vi vil ha mer av dette, sier ordfører Tove Mette Bjørkemo under lanseringen av Blåbysmykket som har fått Sortland kommunes godkjennelse for den offisielle Blåbyprofilen. Lanseringen ble en stor suksess for smykkekunstneren Elisabeth Søberg som har designet den vakre, blå smykkekolleksjonen.