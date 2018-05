Kan bli opp mot 18 grader i neste uke

Sortland

Det foreløpige langtidsvarselet for Sortland viser strålende vær mot slutten av neste uke: opp mot 18 grader på Kristi Himmelfarts dag, torsdag. Hvis varselet slår til, er det mange som kan nyte en fridag i sola.

Det er også spådd høye temperaturer, opp mot 14-15 grader, i Hadsel. For Andenes ligger temperaturen foreløpig an til å bli rundt 10-11 grader.

Det ligger også an til å bli varmt neste helg, men ikke like varmt som på torsdagen.

– Ekstremt usikkert

Vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk Institutt understreker at varselet er veldig usikkert.

– Allerede fra og med søndag er varselet ganske usikkert. Det betyr at det er langt fra sikkert at det blir de temperaturene når man kommer ut i neste uke, sier han.

Grunnen til at det nå kan bli høye temperaturer, er at det ligger et høytrykk øst for Skandinavia, som tar med seg vind sørfra. Men det ligger også et lavtrykk over Atlanterhavet og Norskehavet, og dette kan ødelegge moroa.

– Det er ikke sikkert om det blir høytrykket eller lavtrykket som styrer værsituasjonen. Hvis det er lavtrykket, blir det regn og skyer, men om det blir høytrykksituasjon, og vind opp fra sørøst, kan man få temperaturer opp i hvert fall 14-15 grader. Men det er veldig usikkert. Folk bør følge med på varselet neste uke, sier Granerød.

Varmt 18. mai

Normalt ligger gjennomsnittstemperaturen for Vesterålen i mai på rundt 5-6 grader. Men det er likevel ikke helt ukjent med varme i mai.

I fjor ble det målt 15,7 grader på Sortland 18. mai, opplyser Granerød.

– Normalen er nok langt unna 18 grader, sier Granerød spøkefullt. Han mener det er usannsynlig at dette varselet vil slå til, selv om det skulle bli høytrykket som dominerer værsituasjonen neste uke.

– Men det kan bli opp mot 14-15 grader, sier han.

Torsdag ser ut til å bli den varmeste dagen over hele fjøla i Vesterålen neste uke, med temperaturer på mellom 10 og 18 grader, avhengig av plassering.