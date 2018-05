Rema-butikken åpen som normalt lørdag

Sortland

– Det var en elektrisk feil som førte til at en del av kjøleanlegget vårt skrudde seg av og at det kom gass ut i butikken. Sikkerhetsrutinene fungerte, og vi åpna butikken som normalt i morges, forteller kjøpmann Per Aage Røe Olafsen på Rema 1000-butikken på Selnes.

Brukes i kjøleanlegg

Både brannvesenet og kjølemontøren kom raskt til stedet, og lokalet ble lufta ut. Hverken folk eller varer kom til skade.

Olafsen forteller at de bruker CO2 i kjøleanleggene sine.

– Det går i rør til kjølerom, fryserom og melkerommet med meieriprodukter. Altså alt som må holdes kaldt. Om det er lite CO2 i anlegget, øker temperaturen, sier han.

Ingen tap

Selv om mye CO2 altså slapp ut av anlegget og ut i butikken i natt, fikk kjølemontørene så fort tilført ny CO2 at ingen produkter ble ødelagt, ifølge kjøpmannen.

– Rommene var jo også lukka mens det hele pågikk. Ting gikk så fort, det gikk to og en halv time fra det ble oppdaga til systemet var oppe og gikk igjen, at det ikke var noe problem, sier han.

Siden det skjedde på natta, var det heller ikke slik at butikken måtte stenges.

– Men hadde det skjedd på dagtid, hadde vi måttet stenge butikken og evakuere. Da hadde vi tapt omsetning.

– Ikke farlig

Ifølge Olafsen var ikke mengden CO2 i det som var ute i butikkrommet, farlig for mennesker. Det lå som en slags dis i rommet, men ble altså fort lufta ut. I maskinrommet lå det derimot tett som en slags tåke, så der turte ikke kjøpmannen gå inn, men avventa til brannvesenet kom.

– De kom raskt, og tok situasjonen alvorlig. Det gjorde også at vi fikk starta opp ventilasjonsanlegget tidlig.

Lekkasjen skyldtes en teknisk feil på anlegget. En del som sikrer at strømmen i kretsen går rett vei, slutta å fungere. Alle sikkerhetsrutiner slo inn slik at anlegget ble slått av, ellers kunne strømmen som gikk i feil retning ødelagt maskina.