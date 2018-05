– Dette er vårt første møte med Vesterålen, og det er herlig!

Sortland

– Det var helt tildeldig, vi var inne på et kjøpesenter og der var det ei ung jente som serverte kake. Da vi spurte henne om hvorfor hun delte ut kaker gratis, fikk vi forklaringen på at det skulle være et Great golden party under MGP, sier Herbie Wickertsheim.

Dermed er det to særdeles glade turister som befinner seg i Blåboksen under direktesendingen av MGP. De storkoser seg med quiz, takket være google translate, og ser fram til å bedømme de ulike sangene i konkurransen. Og med selveste MGP-kommentor Jostein Pedersen til stede, var det duket for en minneverdig kveld.

– Helt tilfeldig, og fantastisk

– Dette er helt utrolig, det er så mye glitter og glamour, ler ekteparet som er pensjonister og har satt av to måneder til å utforske øyriket Vesterålen og Lofoten.

– Vi kom til Vesterålen fredag, så det er helt tildelig at vi havnet her på festen. Men dette er helt topp, stråler Trudy.

De to kommer fra byen Freiburg, nær Schwarzwald, «The black forest». Byen ligger langt sør i Tyskland, helt på grensen til Sveist, forklarer Herbie.

– Siden vi er pensjonister har vi god tid på oss til å utforske det utrolig vakre landet deres. Vi fikk et godt råd da vi dro, og det var å komme tidlig, før det blir så mye mygg, ler han.

– Ja, også er det en annen ting som er fint med å være her så tidlig, det er lite andre turister, sier Trudy.

Etter ankomsten til nord har han forsøkt seg på fiske i Lofoten, men der var det ingen fisk som beit på kroken.

– Jeg håper at jeg kan finne en fiskermann som kan ta meg med ut, sier Herbie.

Utrolig populært

De har sett på MGP hver eneste år, det er tradisjon og takket være at de snublet over festen på Sortland, ble den tradisjonen opprettholdt.

– Vi har alltid sett på og kost oss mye med det. Eurovision er utrolig populært i Tyskland, selv om Tyskland av en eller annen grunn alltid havner sist, humrer Hebrie.

Han tilføyer at det på ingen måte forringer fornøyelsen, det er stadig artig å se showet.

– Javisst, det er utrolig artig! Og å få sett det på denne måten er helt spesielt, det er en opplevelse, sier ekteparet.

Kveldens moteløver

Jostein Pedersen og Ann Karin Grindhaug sørget for show som konferansierer, da kveldens moteløver ble kåret. For når det er Eurovision skal paljettene henge løst, det er lov å glitre skikkelig.

Geir Morfjord ble, etter en munter introduksjon kåret til kveldens mannlige moteløve. Hans sorte benklær i kombinasjon med en dressjakke i brokade, sørget for den hederen.

Kveldens kvinnelige moteløve var VOLs egen Jenny Dahl Bakken, hun høster ros både for mengen paljetter i gull, og for en gjennomført stil, der selv øyenvipper var gullbelagt.

– Vi er utrolig imponerte over antrekket, dette var glitrende. Og til og med dusker i ørene, det er utrolig gjennomført, sier Grindhaug.