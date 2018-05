Erik Bugge om metaforer og hukommelse

Sortland

Det skriver arrangøren Nordland Akademi i ei pressemelding om foredraget «Metaforer og hukommelse» med Erik Bugge, som er tidligere daglig leder for Kultursamarbeidet i Vesterålen.

Foredraget skal være i Melbo Hovedgård, torsdag 24. Mai og handler om lokal og internasjonal kultursatsing mellom nordlige kyster.

Et kulturelt triangel



Hvordan kan man bruke metaforer og bilder i arbeidet med å utvikle kulturkontakt mellom steder i et nordlig havområde? Hvilken rolle kan kunstnerne spille?

Felles minner er grunnleggende for å skape kollektiv og historisk bevissthet. Hvordan styrke felles minner gjennom gode metaforer? Hva betyr disse bildene for å utvikle nye tanker og ideer?



Dette er noen av temaene tidligere daglig leder for Kultursamarbeidet i Vesterålen, Erik Bugge, tar opp i foredraget i regi av Nordland Akademi. Han bygger på 10 års erfaring fra kulturkontakten mellom Vesterålen, Øst-Island og Donegal i det nordvestlige Irland, der det ble skapt et slags kulturelt triangel for kulturutveksling og felles satsing. Han reflekter også over hvordan disse erfaringene kan være til nytte for organisasjoner og institusjoner som vil utvikle lignende internasjonale kulturkontakter.



Havstrøm som sentral metafor

En sentral metafor for dette samarbeidet har vært «Golfstrømmen».

Billedhuggeren Harald Oredam, opprinnelig fra Andøy, hadde ideen om å bruke Golfstrømmen som inspirasjonskilde ved markeringen av tusenårsskiftet. Vesterålen tok ideen. Denne varme havstrømmen fra Mexico-gulfen er et naturfenomen som gjør det mulig å leve i denne nordlige delen av verden. Den er også et inspirerende bilde, skriver arrangørene om foredraget.