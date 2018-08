Sortland slått ut av Norway Cup

Sortland

Ready tok ledelsen midtveis i 1. omgang på et tvilsomt idømt straffe. Dette ga Oslo-laget tro på egne ferdigheter, og laget spilte veldig forsiktig og defensivt resten av kampen.

– Her opptrådte vi ikke så rutinert som vi burde. Vi ble litt stresset, og det ble tatt litt for mange gale valg, sier trener Roger Andreassen. Han presiserer at det ikke var noe å si på at Ready vant.

– Uten tvil det beste laget vi har spilt mot her på Norway Cup, mente guttene.

Sortland hadde et par kjempesjanser til å lage 1-1. 2-0 kom bare minutter før full tid.

– Hadde vi hatt de berømte marginene med oss kunne vi berget både uavgjort, og vi kunne kanskje også vunnet. At vi i denne kampen møtte svært kvalifisert motstand er det liten tvil om, mente trener Andreassen.

Begge lag hadde spilte kamper tidligere på dagen. Så varmt som det har vært i hovedstaden de siste dagene er det tøft for spillerne.