- Tar med leketøy og lager show for hverandre

Sortland

- Eller, første året hadde vi Nordnorsk mesterskap, men det var ingen som egentlig ville delta. De ventet bare på at konkurransen skulle bli ferdig slik at de kunne showe. Derfor har vi hatt sensommertreff nå to år, forteller leder i Vesterålen RC-klubb, Erik Jenssen.

Godt voksne menn

RC står for «radio controll», og i denne sammenhengen handler det om alt fjernstyrt, som små fly, helikopter, traktorer og gravemaskiner.

- Vi er en gjeng som tar med leketøyene og lager show for andre, sier Jenssen og ler.

Han regner med at de kanskje blir 15 til 20 stykker på treffet i helgen, som starter fredag og slutter søndag.

Ifølge han er dette en hobby som i hovedsak interesserer godt voksne menn.

Handler om økonomi

Selv har selv fly som er litt over tre meter og har 120-150 kubikk bensinmotor.

- Det er mange som har slike store fly nå. Det ble mye billigere å drive med dette etter at japanerne startet å ferdigprodusere fly og slikt, sier Jenssen.

Til tross for dette krever det en viss økonomi for å ha en slik hobby.

- Vi har noen vi kaller rekrutter, men de er i 20-årene, har jobb og kan holde på med dette.

Ifølge lederen i Vesterålen RC er det ikke noe enkel sport.

- Det er vanskelig for jo mer akrobatisk du skal være, jo mer vinglete blir for eksempel flyet.

- Ikke som før i tiden

Jenssen forteller at de gjerne ønsker at folk skal komme å se på.

- Hvis de ikke har sett radiostyrte fly og slik på noen år, kommer de til å bli overrasket over hva de kan gjøre i dag. Det er ikke som før i tiden, konstaterer han.

For ordens skyld opplyser vi om at Erik Jenssen tidligere har jobbet i VOL.