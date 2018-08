Fra noen setninger i bygdebok til filmlerretet

Sortland

Sammen med sine to kamerater Herman Henriksen (18) og Kim-Remi Kjesbu (18) spilles det nå i tre dager inn i Sørbygda.

– Det hele startet vel egentlig med at bestefaren til Jonatan så noen setninger i bygdeboka om en hendelse som fant sted her rundt 1760, forteller Henriksen.

Alle de tre kameratene har kjent hverandre hele livet, er fra bygda og går eller har gått på medielinja ved Hadsel videregående skole og fagskole. Mens Ottesen skal starte på sitt andre år og Henriksen på sitt tredje, er Kjesbu nettopp ferdig med videregående og skal starte på den anerkjente Danvik folkehøgskole i Drammen.

Tar utgangspunkt i en grusom hendelse

Da VOL besøker guttene og skuespillerne er de i ferd med å starte dagens filming i en liten, slitt og gammel trehytte på Rise.

Kortfilmen handler om en familie på tre med far, mor og datter. Datteren blir utsatt for incest av faren og får en liten gutt.

– På denne tiden var straffen for incest dødsstraff for begge involverte, så da barnet ble født ble faren og datteren ført ut på Fiskholma og halshugget. Navnet Knut ble bannlyst i området etter dette, og denne hendelsen var årsaken til det, sier Henriksen.

Barnet til datteren og faren døde ikke lenge etter fødselen, og moren ble sittende igjen uten noe.

– Knut var en ganske velstående mann, og dermed gikk alle pengene til kirken, forteller Henriksen.

Så for seg hvordan dette utspilte seg

Da guttene hørte denne historien så de med en gang for seg hvordan dette kunne utspille seg i en film.

Dermed var det bare å sette i gang med planleggingen som har holdt på siden jul i fjor.

Mens Henriksen og Ottesen har vært med helt fra starten, kom Kjesbu inn i prosessen litt senere.

– Vi har snakket med lokale som har hørt om denne hendelsen for å forsøke å få mer informasjon om hva som faktisk skjedde, men vi har tatt oss noen kunstneriske friheter, sier Henriksen.

Fikk pengestøtte

For å lande dette prosjektet søkte guttene om støtte fra FriFond.

– Vi fikk 15.000 kroner som var det vi søkte om, samt at vi har fått sponset mat for 2.500 kr fra Rema 1000 til statistene, forteller Henriksen.

Siden hendelsen i filmen utspiller seg rundt 250 år tilbake i tid har filmskaperne brukt tid og penger på å få tak i passende kostymer.

– Vi har leid inn kostymer sørfra, som er de samme kostymene de bruker i NRKs serie Anno.

I tillegg har de også leid inn litt utstyr til transport. Dermed er det eneste dette koster guttene, som om et par uke skal tilbake til skolebenken, er tiden deres.

– Vi bruker ikke noen penger av egen lomme på dette, slår Henriksen fast.

Stor lokal støtte

Den lokale støtten er heller ikke noe å klage på. Med seg som skuespillere har de Laila Lochert (mor), Ragnhild Hjelle (datter), Tord Skrudland Kjeldsen (far) og lille Martin på seks måneder (baby), i tillegg til flere statister.

Alle, bortsett fra lille Martin, er med i Kleivarevyen, og lokasjonene som det spilles inn på er lånt av bekjente.

– Jeg er veldig imponert over at disse guttene på 17 og 18 år er så lidenskapelige og har interesse for ting som har skjedd i bygda. Det er jo ikke snakk om et skoleprosjekt, men om noe de gjør i ferien sin. Samtidig er det også veldig morsomt å se at hele bygda stiller opp, sier Lochert, og legger til:

– Det er jo artig at det blir synlig og satt fokus på at dette faktisk har hendt her.

– Ikke vanskelig å gå inn i rolle

Til tross for den store entusiasmen på settet legges det ikke skjul på at det er litt vanskelig å spille inn en film med en slik handling.

– Det er litt vanskelig for man må være sinte og blant annet øve på å slå. Det er ikke noe man er vant med, forteller Skrudland Kjeldsen.

Til tross for dette synes ikke skuespillerne det er vanskelig å gå inn i rollene.

– Det er ikke vanskelig å gå inn i rollene for vi har jo revyerfaring og hendelsen her er så virkelighetsfjern, sier Lochert.

Laterna Magica neste

Mandag, tirsdag og onsdag denne uken spilles materialet, som skal bli til en kortfilm på sju minutter, inn.

– Vi tror vi vil være ferdig med redigeringen i september, så tanken er at vi skal levere den inn til Laterna Magica, forteller Henriksen

Det er også tenk å ha en premiere på filmen for alle skuespillere og de som har hjulpet til slik at en innspilling var mulig.

– Jeg tror ikke dette er det siste vi ser til guttene, konstaterer Lochert.

For ordens skyld opplyser vi om at Herman Henriksen har vært sommervikar i VOL og fra tid til annen jobber med prosjekter for oss.