Fornøyd med åpninga av ny lekebutikk

Sortland

– Det har gått veldig bra. Det er fortsatt litt utfordringer, vi er ikke 110 prosent i mål, men vi skal jobbe hardt utover resten av dagen for å få på plass de prisene som mangler, for eksempel, sier Rudi Helmersen.

– Alt har gått bra hittil, jeg har vært åpen i 23 minutter og allerede hatt flere store salg. Fortsetter det sånn, må jeg bestille inn flere varer alt på søndag, sier han.

– Bestemmer selv

Lødingenmannen har for første gang ansvar for sin egen butikk. Lekia, en svensk kjede som fremdeles er ganske ny i Norge, er kjeden butikken er en del av. Det betyr ikke at noen sitter på et kontor i Stockholm og dikterer hvilke varer de skal ta inn, forsikrer Helmersen.

– Vi kan velge hva vi vil ha i butikken. Jeg skal på messe nå i slutten av september, da kan det være jeg finner noe morsomt, sier Helmersen.

Butikken er eid av Skibsgården Leker, som eies av Ellingsen Invest. Skibsgården Leker er franchisetaker for Lekia. Dermed er det også en lokaleid butikk, påpeker Helmersen.

Hans mål er en butikk med større og mer annerledes utvalg enn de øvrige lekebutikkene på Sortland - slik at folk skal slippe å dra til Harstad for å finne det de leter etter, som han sier.

Legoavdelingen har fått sentral plass i butikken. Og Helmersen har en forkjærlighet for de danske klossene.

– Jeg har personlig en ganske stor interesse for lego, så jeg håper å utvide det sortimentet etterhvert. Du skal heller ikke se bort fra at det plutselig dukker opp et Star Wars-romskip hengende fra taket, sier han.

Blomster og skryt

Mens VOLs journalist er tilstede, kommer det noen med blomster og gratulasjoner til Helmersen for den nye butikken. Mange andre sier at de syns butikken er fin.

– Jeg har fått mye skryt, det er gøy. Vi håper vi skiller oss litt ut, sier han. Helmersen er ikke redd for at det blir for mange lekebutikker på en plass som Sortland.

– Nei, jeg tror det er rom for alle. Vi har godt av konkurranse, der ligger også litt av moroa med å drive butikk. Jeg er ikke bekymra for det. Konkurranse på det markedet er bra for oss, og bra for Vesterålen. Jeg håper det går bra med både de andre og oss, sier han.

– Annerledes butikk

I legokroken står Ann Cathrin Stafseth med barna Erlend og Øyvind Stafseth Hveding. De er på jakt etter en bursdagsgave, og benytter anledninga til å se seg om.

– Det er en veldig lys og fin butikk, fin og ryddig. Og litt annerledes enn vi har hatt før, det er jo en annen kjede, så det kan hende det vil være litt andre leker, sier Stafseth.

Sønnen Øyvind virker mest opptatt av at ting står andre steder enn i butikken som pleide å være der, men også han syns butikken virker fin. Det de har sett av den, de har jo akkurat kommet, påpeker han.

De er ikke de eneste - det kommer et jevnt tilsig av kunder til butikken. Og Helmersen kan notere seg en vellykket åpningsdag.