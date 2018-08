Sortland

Ulykken skjedde sent fredag kveld ved Hadselhallen på Stokmarknes. En lettmotorsykkel kræsjet med en bil, og føreren av motorsykkelen ble skadd.

Vedkommende ble fraktet til Stokmarknes sykehus for behandling. Der er han fremdeles, og får behandling for lettere skader etter ulykken, ifølge sykehuset.

Like etter midnatt natt til lørdag opplyser politiet at de mistenker at føreren av lettmotorsykkelen har brutt vikeplikten i forkant av ulykken. De mistenker ikke ruskjøring.