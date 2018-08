Dømt for å ha kjørt med promille, uten førerkort

Sortland

Bakgrunnen for saken er at en vesteråling i 20-årene kjørte bil da han var påvirket av alkohol. Hendelsen fant sted i sommer. Mannen hadde heller ikke gyldig førerkort på det aktuelle tidspunktet.

Mannen er i Vesterålen tingrett dømt for overtredelse av vegtrafikkloven, og må i fengsel i 21 dager. Han dømmes videre til å betale en bot på 100.000 kroner, subsidiært fengsel i femten dager. I tillegg idømmes han sperrefrist for å erverve førerrett til motorvogn i to år.

Den siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse i retten. I dommen står det å lese at riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysningene i saken.