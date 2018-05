– Uforsvarlig pedagogisk at vi ikke skal å tilført to moduler

Pluss

På et klubbmøte ved Myre skole mandag uttrykte medlemmene stor bekymring vedrørende saken om moduler som skal romme elever ved Myre skole. I en henvendelse til hovedtillitsvalgt og politikerne i Øksnes, kommer de med et innspill til samme sak som kommer opp i kommunestyremøtet 8. mai.

– Det anses som helt uforsvarlig pedagogisk at vi ikke skal få tilført to moduler ved Myre skole. Vi trenger å få disse på plass til skolestart 20.august. Vi må ha det levelig til en eventuelt ny skole står klar. Rektor har ved flere anledninger utredet rombehovet ved Myre skole. Senest fredag 4. mai ble det sendt et brev til kommunalsjefen, der dette ble redegjort for. At vi på nytt skal bruke tid og energi på dette er frustrerende, sier arbeidsplasstillitsvalgt Vivian Andreassen ved Myre skole i uttalelsen.

– Politikerne må ta ansvar

Skolens ansatte mener at det er brukt mye tid på sammenslåingen av skolene på Sommarøy og Myre skole, både av lærere og administrasjonen, for å få en god prosess.

– Det er politisk besluttet at Sommarøy skole skal til Myre, og da må politikerne ta ansvar for å finne plass til alle elevene og lærerne. Elevtallet ved Myre skole, 1.-10.klasse, vil på alle trinn ha behov for to paralleller. Vi må ha funksjonelle klasserom, arbeidsrom og garderober for elever og ansatte. Hvis ikke modulene er på plass til høsten, vil dette skape store utfordringer både for elever og ansatte. Vi trenger arbeidsro for å skape et godt arbeids- og læringsmiljø, sier Vivian Andreassen ved Myre skole.

Rådmannens innstilling

I sin innstilling til Øksnes kommunestyres møte tirsdag, anbefaler Elise Gustavsen at kommunestyret godkjenner en økt investeringsramme og økning av netto driftsbudsjett, samt at kommunestyret gir sin tilslutning til at det inngås avtale om kjøp av moduler til Myre skole.

I Øksnes formannskaps møte 24. mars fikk politikerne inn for at kommunen framfor å kjøpe nye moduler, som i praksis er brakker, heller skulle se nærmere på muligheten for å kjøpe brukte moduler.

Høyere eller lavere standard

Formannskapet ba også om en avklaring på om man kunne bruke moduler som tilfredsstiller en lavere teknisk kvalitet enn det myndighetene krever for nye private- og offentlige bygg. Og at dette skulle være alternativ til høyere standard fram til permanente lokaler er ferdigstilt.

I rådmannens forslag til vedtak bør kommunestyret godkjenne en prosjektkostnad på nærmere 20 millioner kroner. Finansieringen er tenkt gjennomført gjennom ordinære låneopptak. Det er tidligere besluttet at Sommarøy skole skal legges ned og at elevene

skal flyttes til Myre skole fra høsten 2018.