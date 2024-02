Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Han tar over etter Ingar Angell Nicolaysen som også er fra Sortland, men som nå har signert for Sortland IL og blitt daglig leder for Sortland idretts- og fritidspark AS på Sortland.

Klubben skriver at Tommy kommer fra jobben som bilselger på Sortland, og har også en master i sports management på papiret. Han gleder seg veldig til å ta fatt på den nye jobben her i Tromsø.

– Jeg gleder meg til å være med å fortsette på den jobben Ingar allerede har gjort på en god måte, og ønsker å utvikle den ennå mer. Det er gjort veldig mye bra, og jeg har spesielt lyst til å utvikle arbeidet med de frivillige, da de er en sentral del i gjennomføringen av våre arrangementer, sier den ferske arrangementsansvarlige, Tommy Hamsund.

Etter noen flotte år med Ingar, er kommersiell leder, Wiggo Yttergård, glad for å ha Tommy på plass i klubben.

– Vi har hatt noen kjempefine år med Ingar, som har gjort en super jobb for klubben ved og blant annet bidra til økning av sesongkortsalg, og gi et løft til kampdagsarrangementet vår. Det er veldig bra at Tommy er på plass, han har allerede sklidd fint inn i gruppen, og nå får han et par måneder sammen med Ingar før han blir overlatt til seg selv - det sikrer oss en god overgang i den stillingen, sier Wiggo Yttergård til TIL.

Når Hamsund nå tar over stillingen til Ingar Angell Nicolaysen, er det ikke bare arbeidsoppgavene han overtar fra sambygdingen.

– Tommy er en kjernekar, han tar over en viktig jobb i klubben og jeg tror absolutt han er rett mann til oppgaven. At Tommy ble ansatt i min stilling gjør også min egen flytteprosess enklere - vi bytter hjem i neste måned, sier Ingar Angell Nicolaysen.