Det er ikke ostehøvel - de har vært i vedskjulet og hentet en rusten sag som de gyver løs med i alle retninger.

Om budsjetter og høyrepolitikk

Det står mye rart å lese i media for tiden.. Høyre biter fra seg for å forsvare noen av sine relativt håpløse ideer, og det blir jo (tragi)komisk til tider..

Ja, Ordfører, det kan være lov med åremålsstillinger i kommunen. Det betyr ikke at det er lurt.

Vi sliter allerede med rekrutteringen. For ikke å snakke om at vi sliter med å beholde de vi allerede har i ledende stillinger.

Det er kun i fotball at det hjelper å sparke treneren når det går dårlig.

Er tanken da at det dyktige høyt utdannede og engasjerte mennesker mangler i tilbudet for å ta med seg familien og flytte til Sortland, er at de går på evig prøvetid?

For øvrig så blåser det tydeligvis friskt på rådhuset allerede, og det er ikke bare fra dårlige vinduer.. Det er ikke høyrevind, men snarere en tornado som herjer i gangene der virker det som. Vi skal være heldige om vi får noen til å bli værende i en slik uriaspost lenge nok til at de klarer å bygge en god organisasjon..

Det er kun i fotball at det hjelper å sparke treneren når det går dårlig, og statistikken viser at fordelen varer i 3 kamper.. I forvaltning og næringsliv så gikk disse ideene av moten på 90 tallet, bortsett fra hos en og annen overvintret japp så er det i dag bred forståelse at det tar tid å bygge gode lag og organisasjoner.

Alle organisasjoner trenger tid, stabilitet, og gode fundamenter, også for å kunne gjøre endringer. Dette er i dag allment kjent og forstått innen ledelsesfag, men ikke på Sortland…

Nå lever jo jeg i den oppfatningen av at én prosent er en hundredel.

Når det kommer til budsjett og 4-årsplan er det så mye rart at jeg ikke helt vet hvor jeg skal starte…

Det hevdes at endringene som gjøres er mindre enn 1 prosent av budsjettet. Nå lever jo jeg i den oppfatningen av at 1 prosent er en 100-del.

Kommunens budsjett er på om lag 800.000.000 altså vil 1 prosent da utgjøre 8 millioner, mens bare rentekostnader for økte investeringer i deres eget anslag er på 18-20 mil hvert år som skal tas ved flatt kutt i rammen. De andre kuttene kommer i tillegg… Kanskje de mente at det var under 1% i resten av 2023…

Nei, her er det ikke ostehøvel, de har vært i vedskjulet og hentet en rusten sag som de gyver løs med i alle retninger.

Jeg har nå bladd i høyres partiprogram mer enn det som er normalt, og ganske mye mer enn det virker som om de lokale har tatt seg bryet med.. For her kommer noe jeg virkelig sliter med å forstå..

Hvordan klarer Høyre å følge med på at det som kuttes inne i rammene ikke er andre Høyresaker?

Høyre fremmer noen få av sine saker og ber kommunedirektøren om å få plass for dette innen en ramme som allerede i stor grad er disponert. Dette for å få mer Høyrepolitikk på Sortland.. Det er jo muligens vell og bra for akkurat disse sakene.. Men her er det jeg ikke klarer å følge med..

Hvordan klarer Høyre å følge med på at det som kuttes inne i rammene ikke er andre Høyresaker? Er det slik at kutt og sparing automatisk utløser Høyrepolitikk? Er de seriøse her?

Dette viser jo nettopp nødvendigheten av at de setter seg inn i hva pengene går til. Hva om kuttene fører til mindre satsning på kvalitet i skolen?

Hva om kuttene fører til lengre ventetid på Psykiatri? Redusert beredskap? Mer frafall i skolen? Dårligere integrering? Lengre saksbehandlingstid? Dårligere kvalitet på eldreomsorgen? Økt utforskap? Dårligere vilkår for næringslivet?

De setter kun sine egne mer eller mindre kompetente folk i alle råd og utvalg.

Slik jeg leser Høyres program så er jo alt dette viktige saker.. Hvordan skal Høyre sikre at det ikke kuttes og blir dårligere tilbud på alle de områdene der det ikke eksplisitt skal satses?

De skal jo ellers sitte og detaljstyre alt og alle virker det som, og setter kun sine egne mer eller mindre kompetente folk i alle råd og utvalg.. Men budsjettet, her kan vi ikke bry oss om detaljene…

Har de gått seg fast her? Tror de at sløsing = Venstresiden / Sparing og ostehøvel = høyresiden?

Er det forklaringen på Høyrebølgen, all sparing fører til Høyrepolitikk.. De fattige som nå må snu på skillingen, har de automatisk blitt Høyrefolk?

Det krever bare ryggrad.

Jeg har et enkelt spørsmål her, men kun to mulige svar: Budsjettet til skole består nesten utelukkende av lønn og læremidler. Hvilket av de to skal det kuttes mest i?

Omsorg består nesten utelukkende av lønn og materiell. Samme her, hvilken av disse skal det kuttes mest i?

Dette er egentlig ikke så vanskelig. Det krever bare ryggrad og at man ikke bare har politikere som er gallionsfigurer, og at de ikke benytter de ansatte i kommunen som menneskelige skjold når minussiden skal presenteres.

Forslaget til Høyre for plan for de neste fire årene tar kaka.

Og nå har jeg ikke engang begynt å skrive om næringssatsingen.

Nå har jeg jo flere ganger tidligere belyst hvor på kollisjonskurs med næringslivet de er i mange saker. Men forslaget til Høyre for plan for de neste fire årene tar kaka..

Ja det stemmer fire år.

I de fire årene har de med et pennestrøk fjernet enhver satsning på næringsareal i kommunen. Kan hende de har noen lokale eiendomsaktører her som har noen teiger de kan tenke seg å utvikle, men for å sørge for at det gror i næringslivet og like vilkår for alle så er kommunal tilrettelegging for større etableringer i kommunen helt essensielt.

Det å opparbeide for salg større næringsområder har i mange år vært en klar vinnerstrategi ikke bare for Sortland, men for de fleste så har de opplevd at uansett hvor stort de har tenkt og bygd så har det raskt blitt for lite.. Så også på Sortland. Men nå er vi utsolgt, og nye arealer kommer ikke i hyllene på mange år.. Snakk om satsning.

Jeg har ikke engang fått begynt på luftslottet «Grete-Dammen».

Hva med den jevne strømmen av nye aktører som har henvendt seg i løpet av de siste 8 årene, er den strømmen stoppet opp? Flykter de nå unna Sortland? Jeg kunne forstått at Høyre omprioriterte og stilte andre områder til disposisjon, men det gjør de ikke. De har fjernet all satsning på næringsarealer og ikke erstattet det med noe. Ikke engang i en bisetning..

Men nå blir dette alt for langt, og jeg har ikke engang fått begynt på luftslottet «Grete-Dammen» der det er bevilget 22 millioner utelukkende for å øke avgiftene på vann og avløp. På å bygge en dam vi ikke har bruk for, og ikke engang er i nærheten av å få konsesjon til å bygge.