– Det ble veldig fint

Andøy

Det er illustratør Tina Aslaksen fra Hadsel og fotograf Hege Abrahamsen fra Sortland som har levert verkene som nå pryder skolen. Bildene ble montert 9. mars med kunstnerne til stede.

– Dette er et utrolig spennende prosjekt hvor vi har fått brukt begge våres kunstformer. Med dette kan vi vise at det går an å kombinere foto og illustrasjon på en fin og uventet måte. At vi som lokale kunstnere og næringsdrivende, ble valgt til en slik utsmykkingsjobb, betyr mye for oss, sier Abrahamsen.

– Inspirere til nysgjerrighet

De sier at kunstverkene er skapt med skolens elever som målgruppe, og viser barn som leker og omgir seg med naturen. Tanken er å bryte ned veggen mellom den digitale hverdagen og naturen rundt oss. Kunstnerne ønsker å inspirere barn til å være nysgjerrig.

– Ved å bruke silhuetter av barn som leker, som små mennesker i en stor natur, skaper vi et nytt univers hvor barna selv kan skape sin egen verden. Det skal jo være gøy å være på skolen, og det skal være gøy å lære seg om naturen og verden vi er omgitt av, sier Aslaksen.

Lokalt samarbeid

De to har holdt på som frilansere siden 2011, på hver sin kant. Det var først høsten 2017 at ideen om å samarbeide tettere kom, og resulterte i et utkast til kunstverk for Risøyhamn Skole.

– At kunsten vår nå blir tilgjengelig her i regionen bidrar til å bygge opp vår portefølje som lokale kunstnere, men også løfte kunstnere i Vesterålen, sier Abrahamsen.

– Fint med farger

Elevrådsleder Constanse Kleppe er fornøyd med bildene.

– Elevrådet har ikke diskutert det, men jeg synes det er fint at det er kommet store bilder med farger på veggene. Det er litt grått på skolen, så det er fint med farger og at bildene henger sammen med hverandre. Det er også fint at det er med unger som leker i bildene, sier Kleppe.

– Veldig fint

Også rektoren er fornøyd.

– Det er blitt veldig fint. Det er artig at de har brukt nærbilder av nordnorsk natur og illustrert unger i lek med geometriske figurer, sier Gregersen.

– Ikke helt ferdig

Gregersen sier at at det fortsatt gjenstår en del utsmykking ved skolen.

– Det har vært en hektisk tid med flytting inn i en ny skole. Utsmykkingen har derfor ligget litt på vent. Vi må derfor ta en ny runde i gruppen som jobber med dette, og bestemme oss for hvor mye og hva det resten skal bli, sier Gregersen.