Det blir fire dager med to «hurtigruter»

Fredag ble det klart at hurtigruten, eller kystruten som den nå kalles, skal fortsette å gå, men at det fra 1. januar 2021 er to selskaper som skal stå for driften. Havila skal seile med fire skip, mens Hurtigruten skal seile med sju.

Men Hurtigruten AS skal også seile de dagene de ikke har anbud. Da kan ikke ta med lokalt reisende for eksempel mellom Bodø og Svolvær.

– Hurtigruten skal seile fra Bergen mot Kirkenes hver dag – også de dagene vi ikke har fått anbud, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i en pressemelding.

«Trollfjord», «Midnattsol» og «Finnmarken» er skipene som skal seile mellom utvalgte havner de dagene Havila seiler i anbudet.

Konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam: – Nå skal vi bruke tid på å vurdere hva det vil innebære Samferdselsdepartementet har bestemt at Kystruten Bergen – Kirkenes skal deles mellom to aktører. Hurtigruten får 7 av de 11 skipene, men varsler likevel full helårssatsing på kysten:

Det betyr trolig at flere av de 34 anløpene langs ruta ikke får anløp av de kommersielle båtene til Hurtigruten AS. De vil også kunne ta avstikkere til Geiranger eller seile Tjeldsundet på disse seilingene.

– De vil seile fra Bergen de dagene vi ikke har fått tilslag på i Kystrute-avtalen. Da vil vi dessverre ikke få lov til å ta med oss lokalpassasjerer, men vil fylle skipene med gjester fra hele verden. Vi er i dag den største operatøren i Arktis. Selv om vi vil operere færre skip i Kystruten Bergen - Kirkenes, vil vi ikke redusere aktiviteten vår hverken langs norskekysten eller i Arktis – snarere tvert imot, sier Skjeldam i pressemeldingen.

– Utfordrende

Hurtigruten er et kjent merkenavn ute i reiselivsverden. Havila kan dermed få sterk konkurranse om turistene de dagene selskapet skal seile i Kystruten. Transportforsker Gilde Solvoll tror det kan bli utfordrende.

– Hvis Hurtigruten skal opprettholde dagens kapasitet vil det kunne ta kunder fra Havila. De vil ta av det markedet Havila er avhengig av for å tjene penger, sier Solvoll til NRK, og sier videre at Hurtigruten AS med det sender ut et signal om at selskapet vil være kystens konge.

Per Sævik er administrerende direktør i Havila. Ifølge NRK stiller han seg likegyldig til Hurtigrutens planer.

– Jeg skjønner ikke hvem de prøver å skremme. Ingen kan nekte de å operere med flere skip enn anbudet tilsier. De gjør som de vil, sier Sævik til NRK.