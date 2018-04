Ikke helt fornøyd med Statens Vegvesen

Andøy

Statens vegvesen har startet arbeidet med rassikring av fylkesvei 976 mellom Andenes og Bleik. Man skal utrede tre forskjellige tunnel-alternativer. To av alternativene kan føre til at utsiktspunktet i Klæva på Nasjonal turistveg blir utilgjengelig.

Flere har etterlyst alternativer til tunnel, som for eksempel et rasoverbygg. Høyres Kate Eliassen tok mandag opp saken i en interpellasjon til kommunestyret.

– Det er registrert at Statens vegvesen har fått bestilling fra Nordland fylkeskommune om utredning av forskjellige alternativer. Det som jeg er kjent med er at det foreligger tre forskjellige tunnel-alternativer. Dette er etter manges oppfatning vel og bra, men finnes det andre alternativer enn tunnel, skriver Eliassen i interpellasjonen.

Videre understreker hun at det aller viktigste er at veien blir sikret.

I den videre debatten mente både John Helmersen (Andøylista) og Karl Øyvind Bråthen (Høyre) at det finnes alternativer til tunnel.

– Det forbauser meg at man ikke ser på alternativer siden er det vist stor vilje til investere i nasjonal turistveg, sa Helmersen.

– Et fylkeskommunalt ansvar

Ordfører Jonni Solsvik ga i sitt svar honnør til Nordland fylkeskommune for at man nå er i gang med arbeidet.

– Rassikring er et fylkeskommunalt ansvar. Jeg tror ingen i kommunestyret vil at dette skal være et kommunalt ansvar. Andøy kommune skal selvfølgelig engasjere seg i saken. Statens vegvesen har brev til Andøy kommune pekt på at strekningen er for rasfarlig til at det er mulig å gjøre tiltak langs dagens vei, sa Solsvik.

– Bekymret

May Johannessen (V) sa at hun var bekymret for næringsutviklingen langs vestsiden av Andøya. Johannessen driver Nordtun gård på Bø.

– Vi har hatt en veldig fin utvikling på grunn av nasjonal turistveg, sa Johannessen.

– Må kanskje sette noe mot hverandre

I sitt avsluttende innlegg pekte Eliassen på at Andøy skal være glad for at rassikringen er kommet høyt på prioriteringslisten.

–Det viktigste er at vi får en rassikrer vei. Men kanskje må man da sette noen næringer opp mot hverandre, sa Eliassen.

Myke trafikanter

Man er også i gang med planene for utbedring av fylkesvei 82 mellom Maurnes og Risøyhamn. 22 kilometer av denne strekningen ligger i Andøy.

Veien skal utvides til 6,5 meters bredde. Noen steder, som for eksempel i Buksnesfjorden skal veien bygges om, og det skal bygges ny bro over Buksnesfjorden.

Andøy kommune ønsker seg gang- og sykkelsti eller bredere vegskulder på deler av strekningen, men det har ikke Statens vegvesen tatt hensyn til i planen.

– Jeg har ikke lyst til å slippe den saken. Dette er en sterkt ulykkesbelastet strekning, sa Høyres Hans Benjaminsen.

Han ville at kommunestyret skulle be Statens vegvesen om å vurdere gang-og sykkelsti på nytt, men var samtidig redd for at et slikt forslag ville utsette prosjektet.

Teknisk seg Arne Blix bekreftet at akkurat det ville skje. Benjaminsen trakk dermed sitt forslag.

Andøylistas John Helmersen kom imidlertid opp med et annet forslag, der kommunestyret kommer medet synspunkt, men likevel godkjenner planen.

– Kommunestyret beklager at vesentlige hensyn til myke trafikanter ikke synes ivaretatt i reguleringsplanen. Særlig gjelder dette i 60-sonene, var Helmersens forslag – som ble enstemmig vedtatt.