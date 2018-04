Har oppskriften klar for hvordan eiendomskatten i Hadsel kan reduseres

Hadsel

Skatteetaten har beregnet større verdiøkning på eiendomsmassen i Hadsel enn kommunen selv har antatt. Nylig uttalte økonomisjef Tommy Løveng Hansen til VOL at kommunen er svært opptatt av at eiendomsskatten skal være helt riktig.

I en sak som har fått navnet Eiendomsskatt 2018-endrede forutsetninger, og som skal behandles i neste ukes formannskap og i kommunestyret påfølgende uke, skisseres det flere forslag for hvordan eiendomsskatten kan gjøres lavere.

Kommunen får større inntekter og innbyggerne større regninger enn meningen var: Økonomisjefen i Hadsel: – Eiendomsskatten kan bli redusert Ifølge økonomisjef Tommy Løveng Hansen er det ikke utenkelig at eiendomsskatten kan bli redusert.

Sju promille

I innstillingen fra rådmannen, står det å lese at det i 2018 skal skrives ut eiendomsskatt på alle eiendommer i hele kommunen med sju promille av takstgrunnlaget for boligeiendommer, og sju promille av takstgrunnlaget på verker og bruk.

Skatteetatens formuegrunnlag, skal benyttes som skattegrunnlag for boligeiendommer. Bunnfradraget økes til 250.000 kroner per boenhet.

Ubeboelig rønne verdsatt til 1,4 million - De registrerte eierne sier de ikke eier huset og nekter å betale eiendomsskatt: – Jeg skulle ønske kommunen hadde større myndighet til å gjøre noe og gripe inn I 2015 ble en gammel og nedslitt rønne i Rishaugveien i Hadsel, taksert til 1,17 millioner kroner, noe Hadsel kommune innrømte var feil. Tre år senere har taksten steget til nesten 1,4 millioner, som gir grunnlag for en eiendomsskatt på nesten 10.000 kroner. Den er det ingen som er villig til å betale.

Beregnet boligverdi

Bakgrunnen for saken, er at kommunestyret i Hadsel ikke vedtok endringer i utskriving av eiendomsskatt for 2018, sammenlignet med 2017. Kommunestyret har vedtatt at Skatteetatens beregnende boligverdi skal benyttes som grunnlag for boligeiendommene.

Skatteetaten foretar årlige justeringer av verdiene på boligene. Skatteetatens benytter boligens primærromsareal, byggeår, boligtype og adresse til å beregne en boligverdi. De baserer seg på rapporter fra SS for å finne prisnivået som skal ligge til grunn.

Betraktelig økning

I saksdokumentet står det videre å lese at Hadsel kommune har mottatt boligverdiene for 2016-skattemeldingene fra Skatteetaten.

Vi har gjennomgått tallene og peker på to endringer fra fjoråret, at verdien på eneboliger har økt betraktelig, og at verdien for flere leiligheter har sunket i verdi. Tidligere skatteår hadde disse vanligvis høyere takster enn eneboliger. Konsekvensen at dette, ifølge rådmannen, blir at mange innbyggere vil oppleve endringer i betalingen av eiendomsskatten, på tross av at kommunestyret ikke har endret skattetrykket for 2018.

Ut over at dette medfører en omfordeling av eiendomsskatten, hvor noen får lavere skatt og andre får høyere skatt, ser vi likevel en utilsiktet effekt. Hadsel kommune har nemlig langt flere eneboliger enn leiligheter. Det betyr at vi får en høyere inntekt en forutsatt i budsjettet for 2018, heter det.

Hadsel Frp : Mener det kommer mer eiendomskatt inn i 2018-budsjettet enn budsjettert I et brev til Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik, skriver Hadsel Frp at eiendomsskatten for inneværende år kan bli en stor belastning for flere.

Flere alternativer

Rådmannen mener det finnes flere alternativer for å endre eiendomsskatten. Alternativene, mener han, er å endre promillesatsen for boligeiendommer fra sju promille til seks promille, og å endre bunnfradrag fra 100.000 til 250.00, per boenhet.

Dersom kommunen velger å gjøre endringer i nytt utskrivingsvedtak, anbefaler rådmannen at man bruker muligheten til å øke bunnfradraget:

Årsaken til dette er at en har fått dokumentert gjennom forskning at bunnfradraget gir en god sosial profil, gjennom at alle får et likt nominelt fradrag. Det betyr igjen at boliger som har en lav verdi i utgangspunktet får forholdsmessig størst fradrag.

En økning av bunnfradrag med kr 150.000, vil i praksis medføre at alle boenheter får 1.050, lavere eiendomsskatt.

Sortland bikka én milliard i skatt i fjor For første gang har skatteomsetninga i Sortland bikka en milliard. Samtidig har kommunen omtrent 24 millioner i utestående skatt.

Vil endre bunnfradrag

Til slutt anbefales det at det nevnte beløpet korrigeres på neste mulige termin, på grunn av systemtekniske grunner som er det mest praktiske for administrasjonen å håndheve.

Konklusjonen er at rådmannen anbefaler at kommunestyret om å endre bunnfradraget per boenhet fra 100.000, til 250.000 kroner, med virkning fra 1.1-2018.