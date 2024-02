– Sortland kommune er glad for å kunne meddele at vi har tilsatt Mona Rinaldo i stillingen som kommunalsjef helse og omsorg, skriver kommunen i en pressemelding.

Kommunen lyste ut stillingen, etter at nåværende helse- og omsorgsjef Sture Jacobsen sa opp sin stilling i begynnelsen av desember.

Ved søknadsfristen 24. januar var det ni som hadde søkt på stillingen.

Kommunen oppgir at Mona Rinaldo er utdannet sykepleier og har en master i helseledelse. I tillegg er hun for tiden deltaker på nasjonalt topplederprogram for kommune- og spesialisthelsetjenesten ved BI i Oslo.

Tidligere har hun hatt lederjobb i spesialisthelsetjenesten, og de siste tre årene har hun vært tilsatt som kommunalsjef for helse og omsorg i Kvæfjord kommune.

– Vi er svært fornøyd med denne tilsettingen og mener at Mona er den riktige lederen til å videreutvikle helse- og omsorgstjenestene i Sortland kommune, sier kommunedirektør Rita Johnsen i pressemeldingen.

Rinaldo får stillingen på et seksårig åremål etter at kommunestyret i Sortland bestemte at kommunalsjefsstillinger skal utlyses på åremål.