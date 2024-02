Sortland Arbeidssenter har siden 2012 drevet Sortland Brukthandel.

Ved oppstarten lå butikken i sentrum, men flyttet etterhvert til Sortland Arbeidssenters lokaler sør for sentrum.

Torsdag neste uke, skuddårsdagen 29. februar, åpner butikken igjen i lokaler i sentrum. Da har butikken flyttet inn i Ellingsengården i Strandgata 13. Det er rett overfor Skibsgården.

Åpningen er klokken 12. Det melder Sortland Arbeidssenter i en pressemelding.

– Flere handler brukt

– Vi gleder oss til å være midt i byen og rett i nærheten, sier butikkansatt i Sortland Brukthandel, Espen Mathiassen, i pressemeldingen.

Mathiassen har jobbet i Sortland Brukthandel siden oppstarten, og tror det å flytte butikken inn til sentrum, vil øke aktiviteten og besøket betraktelig.

Den erfarne butikkmedarbeideren kan melde at interessen for ombruk har økt de siste årene.

– Flere handler brukt nå – jeg vil si nesten si alle, sier Mathiessen, som erfarer at kundegruppen har endret seg. Han legger til at tilfanget av bruktgjenstander levert til butikken også øker.

Ombrukscontainere

En ny kilde til flere typer gjenbruksvarer er samarbeidsprosjektet mellom Reno-Vest og vekstbedriftene i Vesterålen, «ombrukscontainerne».

– Det har de seinere åra blitt lettere for hver enkelt av oss å ta de små gode valgene for å bidra til et bedre miljø, sier Ann-Harriet Nikolaisen i Sortland Brukthandel i pressemeldingen.

– Det er noe med det å dele også, det føles godt å levere gjenstander videre til andre som kan ha bruk for dem. I en brukthandel er det mye fint, ting du ikke finner andre steder.

Ny butikksjef

Erling Slaatten, er nyansatt butikkleder i Sortland Brukthandel.

Han sier det i samfunnet i dag er det viktig å ha gode ordninger for ombruk og lett tilgjengelige tilbud.

– Å komme nærmere kundene våre er riktig steg mot det vi tenker ombruk handler om – fellesskap. Ombruk er noe vi gjør ilag.

Slaatten har leda arbeidet med å flytte butikken fra lokalene til Sortland Arbeidssenter og inn til byen. Han er imponert over innsatsen fra de ansatte.

– Vi er en arbeidsarena med varig tilrettelagte arbeidsplasser der motivasjon og mestring er målet vi alltid sikter mot. Alle skal ha det bra underveis og vi skal ha tid til den lille kaffekoppen og til å ha det gøy.

– Endelig tilbake i byen

Faglig leder ved Sortland Arbeidssenter, Inger-Lise Brun, gleder seg over nyåpningen.

– Økt aktivitet i brukthandelen gjør at vi kan tilby flere og mer varierte arbeidsoppgaver til våre ansatte i varig tilrettelagt arbeid, og også tilby arbeidstrening for deltakere i andre arbeidsrettede tiltak.

Også daglig leder i Sortland Arbeidssenter, Tom Gunnar Aasen, er begeistra for den nye butikken.

– Vi er veldig stolte av brukthandelen vår og glade over å endelig være i byen, nært på og til stede med våre engasjerte ombrukshelter.