Konferansen avholdes 6. og 7. juni og skal være en internasjonal konferanse om hvordan adressere klimaforandringer i fremtiden, med fokus på hav og kystsamfunn i nord.

Hovedarrangører av Gaia Arctic Summit er Museum Nord og Gaia Vesterålen. Konferansen er en del av prosjektet RESIST, som handler om klimatilpasning med utgangspunkt i ulike regioner i Europa.

Internasjonale gjester

– Anders Jonsson er ekspert på industripolitikk og strategiutvikling for å styrke konkurranseevnen på makro- og mikronivå. Han kan dermed sette globale rammeverk i lokale perspektiv, og si noe om hvordan vi kan posisjonere oss i forhold til de endringene som skjer, sier Anita Skog i Arctic Pioneers i pressemeldingen. Foto: Gaia Arctic Summit

Ifølge arrangørene kommer flere kjente navn til konferansen, som satser på å trekke 400 gjester fra både Norge og Europa.

Blant de internasjonale navnene det skiltes med er Anders Jonsson leder av avdelingen for utvikling av innovasjonspolitikk i FNs økonomikommisjon og Dr. Philippe Tulkens fra Europakommisjonen. Videre kommer Cathrine Barth, leder for sirkulærøkonomi hos Natural State, et strategibyrå som ifølge sin egenbeskrivelse spesialiserer seg på stedsutvikling og bærekraftig økonomi.

- Dr. Philippe Tulkens er leder for enheten ‘Klima og Planetariske Grenser’ ved Europakommisjonen. Deres oppgave er å koordinere EU sin forsknings- og innovasjonsaktivitet innenfor klimaendringer, biologisk mangfold, naturbaserte løsninger og miljøobservasjon. Han skal forklare hvordan forskningen former EUs grønne politikk, forteller Anita Skog i Arctic Pioneers. Foto: Gaia Arctic Summit

Ifølge en pressemelding fra Deadline Media, en av samarbeidspartnerne for konferansen, skal flere internasjonale navn presenteres i tiden fremover.

Cathrine Barth vil demonstrere hvordan næringslivet kan gå fra lineære til sirkulære økonomiske modeller, og vise hvordan skape verdi på sekundære materialer og råstoff, heter det i pressemeldingen Foto: Gaia Arctic Summit

– Ganske imponerende

Martin Trovaag i Deadline er imponert over de internasjonale navnene konferansen har trukket. Foto: Deadline

- Det er ganske imponerende at så mange ledende eksperter kommer til Vesterålen for å diskutere fremtidige klimautfordringer, uttaler daglig leder i Deadline, Martin Trovaag, i pressemeldingen.

Han oppfordrer lokalt næringsliv i Nord-Norge til å delta på konferansen, med mål om å få innsikt som skal bidra til en konkurransefordel i møtet med fremtidens utfordringer.

– Selv om mange nordnorske bedrifter ikke anser klimarisiko som relevant, vil disse utfordringene påvirke oss. Konferansen gir en unik mulighet til å forstå disse endringene og lære om tilgjengelige finansieringsprogrammer, sier Trovaag.

100 påmeldte deltakere

Samarbeidspartnere for konferansen inkluderer Andfjord Salmon, Vesterålsrådet, Deadline, Arena Storheia og SINTEF.

Ifølge Anita Skog i Arctic Pioneers, en annen samarbeidspartner, har konferansen vekket stor interesse internasjonalt, og fått nesten 100 påmeldte deltakere så langt fra ulike deler av Europa.