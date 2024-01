Politiet venter på resultatet fra den sakkyndige likundersøkelsen. Mye etterforskning gjenstår etter tragedien i Sørfold natt til første nyttårsdag.

– Jeg ser ikke noe motiv. Det er slett ikke sikkert politiet finner svar, sier advokat Tor Haug til VG. Han forsvarer den avdøde 19-åringen.

Drapssiktede har ingen dokumentert historikk med vold, rus eller psykiatri, så langt forsvareren vet, som kunne forklart hvorfor han angrep sine nærmeste.

– Foreløpig er det uforståelig. Saken er en stor tragedie for alle berørte, sier Haug.

Politiet i Nordland ble natt til 1. januar klokken 04.52 varslet om at det pågikk knivstikking i eneboligen i Straumen i Sørfold.

Ved ankomst en halvtime senere fant politiet tre døde: En mann og en kvinne i 40-årene og en mann i slutten av tenårene.

Mannen og kvinnen var ekteparet Elin Nordhei Bordi og Terje Åsmund Nordhei, begge 46 år.

En 11 år gammel jente ble fløyet til Nordlandssykehuset med knivskader som ikke var livstruende. En 16 år gammel jente var fysisk uskadet.

Det var 16-åringen som varslet nødetatene.

Politiet har siktet den 19 år gamle mannen som tok sitt eget liv, for drap på sin mor og stefar og drapsforsøk på sin halvsøster.

– Etterforskningen så langt har styrket politiets hovedteori, opplyste politiadvokat i Nordland Kristine Pedersen fredag.

Kvelden i forveien var familien samlet til nyttårsselskap, med nær slekt som gjester.

VG får opplyst at ingenting så langt tyder på at det oppsto uoverensstemmelser nyttårsaften. Det er per nå ingen kjente konflikter som kan peke frem mot tragedien.

– Komplisert sak

– De er veldig ordentlige og skikkelige folk. Saken er komplisert og til dels uforståelig, sier Eirik Andre Simonsen til VG.

Han er bistandsadvokat for Terje Åsmund Nordheis etterlatte.

Familien skal ha gått til ro etter nyttårsrakettene. Den drapssiktede 19-åringen skal ha vært hjemme hele kvelden og natten.

Sakkyndig likundersøkelse av de tre døde blir foretatt ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø. Resultatet foreligger ikke ennå.

– Obduksjonsrapporten blir viktig. Den kan gi svar om sykdom eller påvirkning og – sammenholdt med kriminaltekniske undersøkelser – om hendelsesforløpet, sier advokat Haug.

Lars Uhlin-Hansen er professor i rettsmedisin og patologi ved Universitetet i Tromsø. Han forklarer om obduksjon på generelt grunnlag:

– Vi kan til en viss grad si om skader passer med å være påført av en annen eller selvpåført. Det er opplysninger jeg tenker vil være av betydning for politiet når de skal finne hendelsesforløpet.

Finner ikke psykoser

Uhlin-Hansen opplyser videre at prøver fra blod og urin rutinemessig sendes til toksikologisk undersøkelse. Laboratoriet vil undersøke prøvene mot et stort antall legemidler og rusmidler.

– Vi kan finne infeksjoner, svulster eller akutt blødning i hjernen som kan forårsake en forstyrrelse, men vi kan ikke finne spor av psykoser eller handlinger begått i søvne, sier rettsmedisineren.

Han sier at fravær av rusmidler og sykelige prosesser i hjernen også kan være med og understøtte eller svekke politiets hypoteser.

– Negative funn kan også ha betydning, sier Uhlin-Hansen.

Ny status neste uke

Det gjenstår flere etterforskningsskritt før politiet kan konkludere, blant annet sentrale avhør.

– Motivet er fortsatt uklart. Så det er veldig sentralt i politiets etterforskning å finne ut av hva som kan ha vært foranledningen, sa politiadvokaten fredag.

Politiet har beslaglagt to kniver som kan være mulige gjerningsvåpen. Etterforskerne gjennomgår elektroniske beslag, som mobiler.

Kommunikasjonsleder ved Nordland politidistrikt Tove Kaspersen opplyser til VG torsdag at oppdatert status fra etterforskningen kommer neste uke.

– Det er ikke usannsynlig at jeg vil begjære etterforskningsskritt som vitneavhør eller tekniske undersøkelser, om jeg finner mangler ved politiets arbeid, sier advokat Tor Haug.

Sørfold strekker seg fra svenskegrensen ut til kysten i Indre Salten. De fleste bor i kommunesenteret Straumen, en times kjøring nordøst for Bodø.

Tragedien har gjort sterkt inntrykk i nordlandskommunen som har knapt 2000 innbyggere.

Advarer mot rykter

Den jevnaldrende stebroren til drapssiktede skal ha blitt hengt ut som gjerningsperson i sosiale medier. Han bor et annet sted og var ikke til stede i farens hus nyttårsnatten.

Til Saltenposten sier Brian (19) at ryktespredningen har vært en grusom ekstrabelastning i en tid som er ubeskrivelig vond i utgangspunktet.

– Jeg tenker folk skal være veldig forsiktige med å spekulere og sette ut rykter i sosiale medier i en så alvorlig sak, sier forsvarsadvokat Tor Haug.