– Det viktigste er å vise forsiktighet når man skal skyte opp fyrverkeri og at den som tar oppskytningen er edru, sier brannsjef i Sortland kommune, Ståle Rasmussen.

Nå skal snart overgangen fra 2023 til 2024 feires med fargefullt fyrverkeri på himmelen.

Da er det noen ting som er viktig å huske på.

– Det er viktig at batteriet står stødig og at man følger sikkerhetsreglene. Det er viktig å passe på barna og at de også bruker vernebriller, sier Rasmussen videre.

Fyrverkerireglene Vis mer ↓ Planlegg fyrverkerioppskytningen i god tid

Les bruksanvisningen nøye før bruk

Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet

Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte

Bruk tennstav

Bruk beskyttelsesbriller

Bøy deg aldri over fyrverkeri som er tent på

Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk

Hold god avstand fra oppskytningen

Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen Kilde: sikkerhverdag.no

Brannsjef Ståle Rasmussen håper folk er forsiktige når fyrverkeriet skal skytes opp. Foto: Arkiv / Tone Marit Sørensen

– Har vakt som vanlig

Brannstasjonen på Sortland har ikke noen ekstra beredskap på nyttårsaften.

– Vi har vakt som vanlig og gjør ikke noe ekstra ut av det. Vi er klar om det skulle være noe, men vi håper folk er forsiktig, sier han.

Selv minner også han om å blåse ut lys når man forlater rommet og at man er forsiktig når man lager mat:

– Vi håper også folk er forsiktig når de lager mat og at lys er slukket når man går ut av rommet for å skyte opp fyrverkeri, sier Rasmussen.