– Det vil bidra til å bremse økningen i gebyrer, vi har hånda på rattet i landsdelens største miljøsatsing og vi får være med på oppsiden når energiselskapet begynner å tjene penger, sier hun.

Det skriver selskapet i en pressmelding.

Reno-Vest skriver videre at alt tyder på at dagens behandling av matavfallet fra husholdningene i Vesterålen, det vil si åpen kompostering, blir faset ut på grunn av lukt og problemer med rotter og fugler. Løsningen vil trolig bli å transportere avfallet til et biogassanlegg.

Så er spørsmålet om Reno-Vest da skal kjøre matavfallet til sitt eget biogassanlegg i Skibotn, en strekning selskapet allerede i dag kjører ukentlig for å levere til kompostering, eller om bilene må kjøre betydelig lenger for å levere avfallet til biogass eller i verste fall forbrenning annen plass.

– Videre drift på dagens premisser er ikke et alternativ og nærmeste biogassanlegg, om man ser bort fra Skibotn, vil være Boden i Sverige som ligger 640 kilometer unna, altså nesten en dobling i avstand. Det er mange argumenter som tilsier at Rå Biopark er vårt eneste realistiske alternativ, sier Elise Gustavsen, administrerende direktør i Reno-Vest IKS.

Hva er Rå Biopark? Vis mer ↓ Rå Biopark AS er et selskap eid av seks nordnorske avfallsselskaper, der Reno-Vest er tredje største eier med drøyt 14 prosent av aksjene. Årlig skal over 63.000 tonn organisk avfall fra næringsliv og husholdninger fra Lofoten til Nordkapp omgjøres til biogass i et nytt moderne anlegg i Skibotn i Storfjord kommune. Anlegget vil ha kapasitet til å behandle avfall fra 41 nordnorske kommuner. Rå Biopark skal etter planen produsere flytende biogass tilsvarende seks millioner liter diesel, som vil gi en klimabesparelse tilsvarende 65.000 flyreiser tur/retur Tromsø-Oslo.

Elise Gustavsen, administrerende direktør i Reno-Vest IKS. Foto: Rune Nybrott Hals

– Vil dempe gebyrutviklingen

Etter å ha vært gjennom en runde med prekvalifisering av entreprenører, er selskapet et nytt steg nærmere realiseringen av biogassanlegget, skriver de.

Dette kom fram i et styremøte i Rå Biopark AS torsdag denne uka. Statlige støtteordninger gjennom Innovasjon Norge og Enova er med på å bidra til denne investeringen, men eierne må stille egenkapital tilgjengelig for å få lånefinansiert en slik storsatsing. For Reno-Vest innebærer dette en investering på flere millioner, noe styret i Reno-Vest IKS for tida jobber med.

– Dette er en utgift Reno-Vest har økonomiske muskler til å håndtere fordi konsernet har hatt næringsvirksomhet med god avkastning gjennom mange år, og dermed har vi oppsparte midler som kan brukes på investeringen. Det er viktig å presisere at dette ikke vil være en regning som innbyggerne i Vesterålen skal være med å betale over gebyret, snarere tvert imot vil stabile priser på avhending av matavfall bidra til å dempe utviklingen for husholdningsgebyret, sier Gustavsen i meldingen.

Og utdyper:

– Som eier av biogassanlegget, vil vi kunne levere matavfallet vårt til en mye lavere pris enn om vi eksempelvis trekker oss ut av det som etableres i Skibotn og likevel ønsker å levere til et biogassanlegg der. Om vi valgte et anlegg lenger unna, ville også det hatt betydelig negativ innvirkning på gebyret, sier hun.

I pressemeldingen opplyses det om at det er styret i Reno-Vest IKS som formelt tar investeringsbeslutningen, men styret ønsker at denne beslutningen skal være godt forankret hos eierne ved ordførerne, som utgjør representantskapet i Reno-Vest IKS.

– Etter at nasjonale myndigheter ga sterke signaler om at vi i nær fremtid ikke kan sluttbehandle matavfallet slik vi gjør i dag, var det viktig for styret å lete etter alternativer som ikke medførte økte kostnader for kundene våre, sier styreleder i Reno-Vest IKS, Gro-Marith Karlsen.

Illustrajonsbilde Foto: Reno-Vest

Stort kutt i klimagassutslipp

Biogassproduksjon fra organisk avfall innebærer en betydelig reduksjon i klimagassutslipp, spesielt metan, og gir en fornybar energikilde som erstatter fossile drivstoff i kraftproduksjon og transport. Rå Biopark skal produsere flytende biogass tilsvarende seks millioner liter diesel. Den totale klimabesparelsen for å erstatte diesel vil utgjøre omtrent 13.000 tonn CO2-ekvivalenter. Det tilsvarer utslippet fra 65.000 flyreiser tur/retur Tromsø-Oslo.

– For å sikre en bærekraftig drift vil Rå Biopark bruke overskuddsvarmeenergi og utforske forskjellige anvendelser av restmassen som blir igjen etter at gassen er hentet ut. Det jobbes med forskjellige karbonfangstløsninger som biokullproduksjon innenfor dyrefor, jordbruk, byggematerialer og prosessindustri, sier Gustavsen.

– God butikk for oss og våre eierkommuner

Men oppsidene stopper ikke der. Reno-Vest forventer ikke bare en stor miljøgevinst, men også økonomisk lønnsomhet ved å investere i Rå Biopark.

– Vi må ikke glemme at det vi snakker om her er å etablere og eie et energiselskap. Da får vi være med på oppsiden når selskapet begynner å tjene penger. Et forsiktig anslag tilsier at salg av gass til drivstoff, klimanøytral CO2, biokull og gjødsel totalt vil gi salgsinntekter på rundt 90 millioner kroner årlig. Når biogassproduksjon av matavfall blir en nødvendig løsning for å bli kvitt matavfallet på en miljøriktig måte, kan det bli en betydelig gevinst i at vi også blir med på eiersiden. Vi tror at dette kan bli god butikk for oss og våre eierkommuner, sier Gustavsen.