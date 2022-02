Sortland kommune roser innbyggerne for å være flinke med å registrere positive hjemmetester selv.

Forrige uke oppfordret Mette Røkenes, kommuneoverlege i Sortland, innbyggerne til å registrere positiv koronatest selv, og det har folk gjort.

– Selvregistrering av positiv COVID-19 test i Sortland kommune har fungert over all forventning. Det er en god trend vi håper innbyggerne vil fortsette med, skriver kommunen i en pressemelding tirsdag morgen.

Sortland kommune opplyser at det var 139 registreringer av selvtest på kommunens hjemmeside forrige uke. I tillegg ble det registrert 67 selvtester manuelt, altså at koronatelefonen ble ringt eller at det ble lagt inn av smittesporerne.

Uken før, i uke 3, var det 39 selvregistreringer og 55 manuelt registrerte.

– Obs på symptomer

Ifølge kommunen øker smitten fortsatt i alle aldersgrupper fra 0 til 60 år.

– Det er fremdeles høy smitte i kommunen og det er viktig at innbyggerne er obs på symptomer, melder kommunen.

Symptomene er ifølge kommune oftest fra luftveiene, men kan også være hodepine og magesmerter.

– Noen har mer symptomer enn andre, og symptomtrykket varierer veldig fra kun lettere forkjølet til en mer influensalignende følelse, skriver de.