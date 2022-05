Det viser en ringvirkningsanalyse utført av Kunnskapsparken Bodø.

Ifølge en pressemelding fra GaiaVesterålen vil de indirekte arbeidsplassene genereres i form av varer og tjenester som skal leveres av næringslivet i regionen.

– Det som tiltaler meg med GaiaVesterålen er måten satsingen går frem for å løse og sette lokalt fokus på den største utfordringen vi står ovenfor, nemlig klima og miljøutfordringene, ikke minst kommunikasjonsplattformen som Gaia er og måten de tar ansvar i lokalsamfunnet. Vi har stor grunn til å være engstelige når vi ser utviklingen rundt oss. Vi har ingen tid å miste og må velge endring nå, sier John Danielsen, ordfører i Øksnes kommune.

– Legger grunnlag for et aktivt Vesterålen

Alle kommunene i Vesterålen har, gjennom et spleiselag, gått sammen for å få utført ringvirkningsanalysen. Den er godt under forutsetning av at museet bygges i Sortland havn.

Ifølge analysen vil hver arbeidsplass GaiaVesterålen skaper, bidra til en arbeidsplass i næringslivet i regionen.

– GaiaVesterålen bidrar til at regionen får mer kunnskap om hvordan vi som lokalsamfunn kan bevege oss i en mer bærekraftig retning. Det er viktig med tiltak som legger grunnlag for et aktivt Vesterålen som produsent av ren mat til hele verden. Sortland kommune ønsker å bidra til at GaiaVesterålen lykkes med sitt viktige og nytenkende prosjekt, sier Karl-Erling Nordlund, ordfører i Sortland kommune.

Dette er GaiaVesterålen GaiaVesterålen er en teknologi- og forskningssatsing som har som mål å skape mer bærekraftige og miljøvennlige lokalsamfunn. GaiaVesterålen jobber nå med planene om å bygge et containermuseum, et signalbygg av utrangerte containere fra fiskerinæringen. Containermuseet skal etter planen stå ferdig i 2024 og lanseres som del av Bodø2024. GaiaVesterålen er en del av Museum Nord. Museum Nord er et konsolidert museum for nordre Nordland og driver 21 museer i Vesterålen, Lofoten, Narvik. Forskningspartnere i GaiaVesterålen er Nordlandsforskning og Sintef Digital, samt Deadline Media, Vesterålen IKT Lundhagem arkitekter og Bodø2024.

– Et viktig initiativ

Analysen trekker ifølge pressemeldingen frem at GaiaVesterålen viser lokalsamfunnets evne og mulighet til å bidra i klimautfordringene.

«Gjennom å være en nasjonal pilot og internasjonal formidler, kan lokalsamfunnet i Vesterålen være med å påvirke et nasjonalt grønt skifte og vise vei for andre lokalsamfunn.», står det i pressemeldingen.

Aina Nilsen, ordfører i Hadsel kommune, mener GaiaVesterålen er viktig for kommunen og regionen. Det fordi det skapes nødvendige kompetansearbeidsplasser, samt at det vil gjøre regionen enda mer attraktiv å bo og leve i.

– Jeg vil også trekke frem GaiaTalent som et viktig initiativ mot utenforskap og mangel på digital kompetanse i distriktene, sier ordføreren.

– Betyr veldig mye

GaiaVesterålen vil gjøre Vesterålen mer attraktiv som reiselivsdestinasjon, ifølge analysen. Den peker på at containermuseet vil tilby nye opplevelser som gir økt turisme og bidrar til at reisende bruker mer tid i regionen. Dette mener de fører til økt verdiskapning og sysselsetting gjennom kjøp av varer og tjenester lokalt.

– Det betyr veldig mye for oss at kommunene i Vesterålen har gått sammen om denne ringvirkningsanalysen, som viser nesten 100 nye arbeidsplasser til Vesterålen. GaiaVesterålen er et fantastisk prosjekt. Dette plasserer Museum Nord som en premissleverandør for bærekraftige museumssatsinger nasjonalt, sier Randi Melgaard, styreleder i Museum Nord.