29. januar rykket politiet ut i forbindelse med en voldshendelse i Bø. Til sammen ble tre personer pågrepet i etterkant av hendelsen.

6. februar opplyste politiadvokat Kine Reierth at politiet hadde begynt å danne seg et bilde av hendelsesforløpet, og at to av de siktede fortsatt ble holdt i varetekt. Dagen etter mottok politiet anke over fengslingskjennelsen til den ene av de to siktede, som på daværende tidspunkt satt i varetekt.

– Anken ble behandlet av Hålogaland lagmannsrett 9. februar hvor lagmannsretten besluttet at siktede skulle løslates. Etter en samlet vurdering besluttet politiet at også den andre siktede i saken ble løslatt samme dag, opplyser Reierth til VOL onsdag denne uka.

Politiadvokaten sier videre at saken ble tildelt store ressurser innledningsvis i etterforskningen.

Det er allerede gjennomført en rekke sentrale etterforskningsskritt, men det gjenstår fremdeles noen avhør og gjennomgang av beslag, ifølge Reierth.

Det var Bladet Vesterålen som først omtalte at de varetektsfengslede var sluppet ut.